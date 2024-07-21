Доверьтесь профессионалам: какие работы по дому не следует выполнять самостоятельно

Многие считают, что способны справиться с любой задачей дома. Как правило, они самостоятельно делают и ремонт, ремонтируют приборы, и убирают.

Однако есть некоторые бытовые задачи, которые лучше доверить профессионалам. О них более подробно рассказал Better Homes & Gardens.

Если вы сомневаетесь в том, что можете выполнить задачу по уборке эффективно и безопасно самостоятельно, то не стоит рисковать. Лучше вызвать профессиональную помощь. Это избавит вас от стресса и обеспечит наилучший результат.

Вытяжки

Если вы когда-нибудь заходили в чей-то дом и чувствовали затхлый запах, возможно, там давно не чистили вытяжки и воздуховыводы. Если не чистить их должным образом, это может привести к проблемам со здоровьем. Однако самостоятельно проделать такую работу хорошо почти невозможно, поэтому лучше обратиться к специалистам.

Ковры

Поверхностную очистку ковров можно проводить самостоятельно, однако пылесосы всасывают далеко не всю грязь. Там со временем накапливается немало запахов и аллергенов, поэтому стоит вызвать профессионалов для глубокой очистки с помощью мощного оборудования.

Окна

Окна, до которых вы можете без проблем дотянуться, стоя твердо на земле, можно помыть самостоятельно. Однако если вы живете на верхних этажах, то ни в коем случае нельзя высовываться из окон, чтобы очистить труднодоступные места. Лучше наймите профессиональную компанию со специальным оборудованием.

Дымоходы

Если вы живете в доме, где есть дымоход, его нужно тщательно чистить хотя бы раз в год. Однако, поскольку этот процесс предполагает подъем на крышу и требует специальных инструментов, лучше не пытаться сделать это собственноручно.

Вентиляционные отверстия сушильной машины

Многие производители рекомендуют дважды в год чистить вентиляционные отверстия сушильных машин, чтобы снизить вероятность пожара и других опасностей для дома и здоровья. Многие делают это самостоятельно, но для более глубокой очистки рекомендуется нанять профессионала.

Плесень

Большинство вышеперечисленных работ не рекомендуется выполнять самостоятельно, ведь они могут быть опасными, если делать это неправильно и без надлежащего оборудования или опыта. Плесень, безусловно, также относятся к этой категории.

Грибки могут быть очень вредны для здоровья. Кроме того, если не удалить их полностью, можно столкнуться с проблемой повторно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как легко отчистить плиту даже от очень старых и сложных пятен.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.