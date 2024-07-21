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Доверьтесь профессионалам: какие работы по дому не следует выполнять самостоятельно

Анна Онищенко
Rest
2 минуты
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Доверьтесь профессионалам: какие работы по дому не следует выполнять самостоятельно

Многие считают, что способны справиться с любой задачей дома. Как правило, они самостоятельно делают и ремонт, ремонтируют приборы, и убирают.

Однако есть некоторые бытовые задачи, которые лучше доверить профессионалам. О них более подробно рассказал Better Homes & Gardens.

Если вы сомневаетесь в том, что можете выполнить задачу по уборке эффективно и безопасно самостоятельно, то не стоит рисковать. Лучше вызвать профессиональную помощь. Это избавит вас от стресса и обеспечит наилучший результат.

Вытяжки

Если вы когда-нибудь заходили в чей-то дом и чувствовали затхлый запах, возможно, там давно не чистили вытяжки и воздуховыводы. Если не чистить их должным образом, это может привести к проблемам со здоровьем. Однако самостоятельно проделать такую работу хорошо почти невозможно, поэтому лучше обратиться к специалистам.

Ковры

Поверхностную очистку ковров можно проводить самостоятельно, однако пылесосы всасывают далеко не всю грязь. Там со временем накапливается немало запахов и аллергенов, поэтому стоит вызвать профессионалов для глубокой очистки с помощью мощного оборудования.

Доверьтесь профессионалам: какие работы по дому не следует выполнять самостоятельно

Окна

Окна, до которых вы можете без проблем дотянуться, стоя твердо на земле, можно помыть самостоятельно. Однако если вы живете на верхних этажах, то ни в коем случае нельзя высовываться из окон, чтобы очистить труднодоступные места. Лучше наймите профессиональную компанию со специальным оборудованием.

Дымоходы

Если вы живете в доме, где есть дымоход, его нужно тщательно чистить хотя бы раз в год. Однако, поскольку этот процесс предполагает подъем на крышу и требует специальных инструментов, лучше не пытаться сделать это собственноручно.

Вентиляционные отверстия сушильной машины

Многие производители рекомендуют дважды в год чистить вентиляционные отверстия сушильных машин, чтобы снизить вероятность пожара и других опасностей для дома и здоровья. Многие делают это самостоятельно, но для более глубокой очистки рекомендуется нанять профессионала.

Плесень

Большинство вышеперечисленных работ не рекомендуется выполнять самостоятельно, ведь они могут быть опасными, если делать это неправильно и без надлежащего оборудования или опыта. Плесень, безусловно, также относятся к этой категории.

Грибки могут быть очень вредны для здоровья. Кроме того, если не удалить их полностью, можно столкнуться с проблемой повторно.

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