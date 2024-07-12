Как отчистить плиту от самых устаревших пятен: гениальный трюк

При использовании кухонной плиты на ее поверхность постоянно что-то проливается или падает. Вот почему она нуждается в ежедневном уходе. Но эту задачу большинство из нас считают утомительной, ведь пятна быстро присыхают и даже пригорают от высокой температуры, поэтому нуждаются в усилиях при чистке.

Как справиться даже с очень устаревшими пятнами, рассказала в своем TikTok блогерка @aurikatariina. Она наводит порядок в очень запущенных домах, поэтому разбирается в том, как бороться с действительно сложными загрязнениями.

Аури пришлось убирать в доме женщины, которая сначала потеряла мужа, затем ее уволили с работы, а после перенесенного коронавируса она полностью потеряла способность ухаживать за жилищем. Следовательно, в ее кухне порядок не наводился несколько лет.

Чтобы отмыть плиту своей клиентки, блогерка применила хитрый лайфхак. Она нанесла на поверхность плиты пену для чистки духовок и покрыла ее пищевой пленкой. Пленка одновременно не давала достаточно едкому средству испаряться и удерживала его на поверхности плиты, чтобы оно не высыхало и действовало эффективно.

Для чистки столь запущенной поверхности понадобилось 24 часа. Зато после этого грязь оттерлась вообще без труда. Ее осталось просто смыть с помощью губки.

Если ваша кухня не так запущена, вы можете использовать менее агрессивное средство – обычный спрей для плиты или смесь равных частей воды с белым уксусом. А также не выдерживать его под пленкой столь долго. Для средних загрязнений хватит и часа, стойкие точно растворятся за ночь.

Не забудьте напоследок хорошенько сполоснуть поверхность чистой водой. Ваша плита засияет, как новая.

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