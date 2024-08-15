'Душу й тіло ми положим': филологи объяснили, почему в гимне Украины потерялась буква 'о'

Слушая гимн Украины, вы наверняка обращали внимание, что в припеве глагол "положимо" используется в нетипичном виде. В стихотворной строке мы встречаем форму "положим". Но возможно ли такое с точки зрения украинского языка?

В частности, некоторых беспокоит, не является ли использованная в государственном символе словоформа русизмом. Ведь если перевести эту строку на русский язык, там действительно органично будет использовать глагол "положим". Ответ дали эксперты Telegram-канала "Correctarium – Украинский язык".

Так они подчеркнули, что примечательной глаголов в первом лице множественного числа настоящего и будущего времени действительно является привычная для нас концовка -мо. Эту форму рекомендуется употреблять во всех стилях речи. Вот несколько примеров употребления:

несемо — принесемо,

малюємо — намалюємо,

говоримо — поговоримо,

стоїмо — постоїмо

Впрочем, в разговорной речи допускаются определенные отклонения от литературной нормы и вполне возможно употребление слов без конечного о. Так, во время непринужденной беседы вы можете использовать эти же слова, но в сокращенном варианте, и это не будет ошибкой:

несем — принесем,

малюєм — намалюєм,

говорим — поговорим,

стоїм — постоїм.

Еще одно исключение – это поэзия. При создании стихотворных строк допускается авторский отход от норм литературного языка. Так возникают нетипичные ударения и необычные словоформы. В частности, в поэзии вполне приемлемо использование апокопы – явления отпадения одного или нескольких звуков в конце слова. Именно ее мы видим и слышим в строках "душу й тіло ми положим за нашу свободу // і покажем, що ми браття козацького роду". А значит, Павел Чубинский, написавший стихотворение "Ще не вмерла Україна", не допустил здесь никакой ошибки.

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