Экологичнее даже уксус: чем отчистить накипь и ржавчину на кухне

Когда дело доходит до натуральных ингредиентов, уксус часто называют лучшим нетоксичным чистящим раствором. Эта жидкость может отмыть поверхности до блеска, удалить пятна с одежды и даже безопасно уничтожить вредителей. Уксус более экологичен, чем магазинные средства.

Однако с накипью и устаревшей ржавчиной уксус может не справиться. Издание House Digest рассказало об эффективной альтернативе.

Почему лимонная кислота эффективна

Лимонная кислота также является мощным природным очистителем, который даже более экологичен, чем уксус. Хотя технически уксус подвергается биологическому разложению, он примерно в 53 раза больше влияет на окружающую среду, чем лимонная кислота. Это потому, что для нейтрализации уксусной кислоты – основного ингредиента белого уксуса – требуется гораздо больше воды, чем для нейтрализации лимонной кислоты.

Процесс производства лимонной кислоты является естественным и оказывает очень незначительное негативное влияние на окружающую среду. Процесс производства уксуса обычно включает брожение сахара с образованием спирта и уксусной кислоты. Однако некоторые виды уксуса, которые сегодня продаются в магазинах, на самом деле производятся синтетическим путем с использованием нефти.

Лимонная кислота как очиститель

Лимонная кислота прекрасно работает как средство для удаления накипи и отлично отмывает налет, ржавчину и другие минеральные отложения.

На кухне лимонная кислота эффективно удаляет налет из посудомоечной машины, очищает раковины из нержавеющей стали, удаляет остатки кофе и накипь из кофейника и электрического чайника. Лимонная кислота известна своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами, и она очень эффективна для очищения плесени и бактерий.

В ванной лимонная кислота действенна для очистки грязи из унитаза и удаления накипи из душевой воронки. Пропустив разведенную лимонную кислоту через стиральную машину, можно удалить накопление порошка, мыла и жесткой воды.

Можно использовать лимонную кислоту в чистом виде, разбавленную с водой или с моющим средством. Хотя эта кислота является безопасным и нетоксичным средством, лучше все же использовать перчатки и избегать контакта с кожей, поскольку кислотность может вызвать раздражение.

Где нельзя использовать лимонную кислоту

На деревянных полах, меди, латуне, мраморе, граните, камне и некоторых типах обивки лимонную кислоту лучше не использовать. Из-за своих коррозионных свойств лимонная кислота может повредить эти поверхности, поэтому лучше очищать их другими бытовыми средствами.

Нельзя смешивать кислоту с другими химикатами для чистки, особенно с отбеливателем. Когда отбеливатель смешивается с кислотами, может образовываться газообразный хлор, который может иметь очень опасные последствия для здоровья даже при небольшом воздействии.

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