Как правильно избавиться от пятен на гранитных столешницах на кухне: эти советы сохранят их сияющими

Гранитные столешницы давно стали синонимом элегантности и роскоши в кухонном интерьере. Их природная красота и неповторимая текстура придают изысканность любому помещению.

Несмотря на свою долговечность и стойкость, гранит также нуждается в правильном уходе, чтобы оставаться сияющим и безупречным. О том, как правильно его чистить, рассказало издание Martha Stewart.

Гранит, как природный камень, обладает отличными характеристиками, делающими его идеальным выбором для кухонных столешниц. Он устойчив к царапинам, выдерживает высокие температуры и не подвержен быстрому износу.

Однако поскольку гранит имеет пористую структуру, позволяющую жидкостям проникать внутрь и оставлять следы, пятна от жира, воды, пищи или вина могут стать настоящей проблемой. Даже если ваша столешница отделана герметиком, это не гарантирует полной защиты от загрязнений. К счастью, правильный уход и своевременное очищение помогут сохранить гранитные поверхности в идеальном состоянии.

Как удалить масляные пятна

Масляные пятна являются одними из наиболее распространенных проблем для гранитных столешниц, поэтому их важно удалять как можно скорее.

Для начала нужно осторожно промокнуть пятно, чтобы впитать как можно больше жира. Затем следует смешать несколько капель натурального мыла с теплой водой и смочить в этом растворе салфетку из микрофибры. Очищая загрязненный участок, будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность столешницы.

После этого промойте место чистой водой и протрите его насухо. Если пятно все же осталось, можно сделать пасту из кукурузного крахмала и воды, нанести на загрязнение и оставить на ночь. Утром снимите пасту с помощью салфетки из микрофибры, промойте место водой и вытрите его досуха.

Как удалить пятна от еды

Для удаления пятен от еды следует действовать так же оперативно. Как только пятно появляется, нужно смочить салфетку в растворе мыла и воды и осторожно протереть ею загрязненный участок, затем промыть его водой и высушить чистой салфеткой.

Как удалить пятна от воды

Даже вода может оставить пятна на гранитной поверхности. Для их удаления можно воспользоваться тем же раствором мыла и воды. Аккуратно очистите участок, промойте чистой водой и протрите насухо.

Как удалить пятна от вина

Если на вашей столешнице появились пятна от вина, их нужно немедленно промокнуть сухой салфеткой из микрофибры. Затем следует использовать раствор из мыла и теплой воды, чтобы очистить загрязненный участок.

Если пятно не исчезает, можно изготовить пасту из пищевой соды и перекиси водорода в соотношении 2:1, нанести на пятно и накрыть полиэтиленовой пленкой на один день. Затем промойте участок мыльным раствором и высушите чистой сухой тканью из микрофибры.

Если ни один из этих методов не помогает удалить стойкие пятна, попробуйте использовать пасту из пищевой соды и воды. Нанесите ее на пятно и оставьте на ночь. Утром тщательно промойте участок водой и протрите его насухо.

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