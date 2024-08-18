Эксперты назвали 10 домашних вещей, которые моют слишком часто

Уборка – это неотделимая часть быта любого человека. Этот процесс должен быть регулярным для поддержания чистоты и уюта в доме.

Однако некоторые предметы и части дома люди убирают слишком часто. Чтобы вы не теряли свое время напрасно, президент компании AspenClean Алисия Соколовский и президент компании Molly Maid Марла Мок поделились списком мест, не требующих чрезмерной чистки.

Пол

Мытье пола необходимо, однако чрезмерная очистка может быть излишней. Пылесосить следует через день или при необходимости, а мытье полов достаточно осуществлять раз в неделю. Такой подход поможет сберечь ваше время и ресурсы.

Сантехника

Ванные комнаты традиционно воспринимаются как места скопления микробов, поэтому мы склонны слишком часто очищать сантехнику. Однако эксперт рекомендует протирать смесители и ручки только один-два раза в неделю, если на них нет видимых загрязнений. Такой подход позволит сберечь время на другие важные дела.

Окна

Мытье окон – еще одна задача, которую люди выполняют слишком часто по эстетическим причинам. По сути стеклянные поверхности медлительно скапливают грязь, в особенности в наименее запыленной среде. Поэтому следует мыть окна как минимум один-два раза в год, в зависимости от интенсивности внешних факторов.

Холодильник

Холодильник является одним из самых важных кухонных приборов, поэтому поддержание его чистоты действительно важно. Однако его глубокую очистку нужно делать только раз в месяц.

Микроволновка

Если вы привыкли накрывать пищу во время подогрева в микроволновке, то вам не нужно чистить ее внутреннюю часть часто. Глубокую очистку прибора нужно проводить только каждые один-три месяца.

Деревянная мебель

Деревянная мебель нуждается в бережном уходе. Чрезмерное использование дезинфицирующих спреев или чистящих средств может повредить древесину. Лучше мойте мебель только при необходимости, когда появляются пятна или пыль.

Плинтусы

Плинтусы часто накапливают пыль и грязь, но делают это медленно, потому не нужно чистить их слишком часто. Достаточно протирать их один раз в несколько месяцев и производить точечную очистку при необходимости.

Кухонный шкаф

Люди часто чистят кухонный шкаф слишком часто из-за того, что там хранится еда. Однако тщательную уборку можно производить только раз в сезон. Но между запланированными уборками следует проверять состояние продуктов и их пригодность к потреблению ежемесячно.

Потолочные вентиляторы

Потолочные вентиляторы могут накапливать пыль, которая затем распространяется по комнате. Однако они пилятся не слишком быстро, поэтому их можно чистить только раз в месяц.

Одеяло

Постельное белье, такое как простыни и наволочки, требует стирки примерно раз в неделю. Но большинство одеял нужно стирать только раз в один-два месяца.

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