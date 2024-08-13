Ванная комната будет сиять: 8 лайфхаков с уксусом, которые пригодятся

Ванные комнаты часто доставляют нам немало хлопот во время уборки из-за пятен от жесткой воды и следов на зеркалах. Обычно мы чистим все это с помощью целого набора химических средств, но на самом деле справиться со всем может один простой продукт.

Как утверждают эксперты по чистоте, речь идет об обычном белом уксус. Благодаря своей кислотности он растворяет даже стойкую грязь, а вдобавок убивает бактерии. Что им не следует чистить, так это натуральный камень, такой как мрамор или гранит. А для вот большинства других твердых поверхностей уксус подходит отлично. OBOZ.UA рассказывает, что и как можно с его помощью убирать.

Удалите минеральные отложения с кранов и сливов

Даже если в вашей ванной стоит кран вычурной формы, вы можете легко почистить его уксусом. Просто промочите средством бумажное или полотняное полотенце и оберните ту часть, которую хотите очистить. Оставьте уксус действовать на час или два, снимите полотенце и протрите остатки. Сливы чистить еще проще. Просто закройте трубу пробкой и налейте 1/2 стакана уксуса в раковину или ваннку. Жидкость должна покрывать металлическую часть слива. Час-два и уксус можно будет слить, а деталь протереть и вытереть насухо.

Очистите насадку душа

Чтобы тщательно очистить насадку для душа не только снаружи, но и внутри, открутите ее и поместите в емкость с достаточным количеством уксуса, чтобы получилось полностью погрузить предмет. Если не хотите снимать деталь, наденьте на нее на ночь пакет с уксусом и закрепите его резинкой. Утром потрите насадку губкой, сполосните и при необходимости установите на место. Хорошо будет включить воду и несколько минут промывать форсунки, чтобы исчез запах уксуса.

Верните блеск зеркалам

Чтобы избавиться от пятен на зеркале, смешайте уксус с водой в равных частях. Залейте обе жидкости в распылитель и хорошо встряхните. Полученной смесью побрызгайте зеркало и протрите сухой салфеткой из микрофибры.

Удалите пятна в унитазе

Уксус хорошо справляется и с пятнами в чаше унитаза. Для слабых пятен можно добавить стакан средства в воду и оставить на ночь. Смойте на следующий день, и этого может быть достаточно. Однако если пятна уже устойчивы, придется приложить совсем немного больше усилий. Протолкните воду из унитаза в трубу и заполните его уксусом. Оставьте средство на ночь, а с утра посыпьте стенки пищевой содой и почистите ею унитаз с помощью ершика. Смойте как обычно и наслаждайтесь чистотой.

Продезинфицируйте пол

Если у вас на полу лежит керамическая плитка или линолеум, вы можете мыть его уксусом. Разведите стакан вещества в ведре воды и используйте этот раствор для уборки. Эту же смесь можно использовать и для деревянных полов, но если вы будете хорошо отжимать швабру, дерево ведь не переносит чрезмерного увлажнения.

Очистите плитку и швы

Уксус безопасен и эффективен как для фарфоровой, так и для керамической плитки, а также для фуги в швах. Просто смешайте одну часть уксуса с одной частью воды, распылите смесь на плитку и протрите ее тряпкой. Чтобы удалить накипь в мокрых зонах, попробуйте включить горячую воду на несколько минут, чтобы пар размягчил отложения, а затем распылите неразведенный уксус, чтобы он хорошо проник в загрязнение. Затем пройдитесь по плитке щеткой и смойте все влажной тряпкой.

Удалите засор в трубах

Мыло и грязь могут накапливаться в сливных трубах и вызвать засор. Попытайтесь убрать их с помощью уксуса и соды. Сначала всыпьте половину стакана соды, а затем влейте такое же количество уксуса в слив. Закройте отверстие и оставьте все работать на несколько минут. Затем влейте в трубу кастрюлю очень горячей воды. Это должно смыть засор, ослабленный пищевой содой и уксусом.

Сделайте многоцелевое чистящее средство

Для очистки многих мест в ванной можно сделать многоцелевой раствор для уборки. Возьмите 1/4 стакана уксуса, 12–20 капель любимого эфирного масла, 1 чайную ложку кастильского мыла и 2 стакана дистиллированной воды. Смешайте все эти ингредиенты в распылителе и средство готово. Наносите его из распылителя на поверхность, которую нужно очистить. Но убедитесь, что на поверхности можно использовать кислотные средства.

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