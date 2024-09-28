Еще можно спасти: как избавиться от пятен от отбеливателя на одежде

Отбеливатель – это неотделимый ассистент в быту. Он не только помогает удалять самые сложные пятна, но и отлично дезинфицирует.

Однако отбеливатель содержит хлор или гипохлорит натрия, являющиеся сильными окислителями, которые могут оставить пятна на ткани. О том, как от них избавиться, рассказал Santeplusmag.

Что делать, если отбеливатель попал на одежду?

Если вы заметили пятно от отбеливателя на своей одежде, следуйте этим шагам:

Быстро промойте пятно холодной водой, чтобы удалить остатки отбеливателя и уменьшить его воздействие;

Сделайте пасту из пищевой соды и воды и равномерно нанесите на загрязненный участок;

Дайте пасте подсохнуть, после чего осторожно удалите ее с помощью зубной щетки или щетки с мягкой щетиной;

Промойте ткань водой и дайте высохнуть.

После этих шагов вы можете воспользоваться одним из следующих советов, чтобы вернуть ткани ее цвет.

Спирт 70%

Для небольших пятен на темной одежде подойдет метод со спиртом.

Смочите ватный диск жидкостью и осторожно обрабатывайте пятно, начиная с краев и двигаясь к центру. Это поможет частично перенести краситель с неповрежденной ткани на обесцвеченный участок.

Краситель для ткани

Если пятно от отбеливателя большое, можно попытаться полностью перекрасить одежду. Сначала залейте отбеливателем всю футболку, брюки и т.д., чтобы убрать с них цвет, а затем, следуя инструкции на упаковке красителя для тканей, покрасьте их заново.

Перекись водорода (для белых тканей)

На белой одежде отбеливатель может оставить желтоватые следы. Вот как их устранить:

Сначала промойте место, куда попал отбеливатель;

Нанесите перекись на пятно с помощью ткани или ватного диска;

Оставьте на несколько минут, затем смойте прохладной водой.

Уксус или лимонный сок (для черной и темной одежды)

На темной одежде отбеливатель оставляет сверхсложные пятна. Их очень сложно скрыть или удалить, но есть способ минимизировать вред.

Смешайте равные части белого уксуса или лимонного сока с водой;

Нанесите раствор на пятно ватным диском;

Оставьте на несколько минут, после чего смойте водой.

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