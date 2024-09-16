Как убрать краску из баллончика с разных поверхностей: действенные лайфхаки

Аэрозольная краска является универсальным инструментом, широко используемым для различных задач как внутри, так и снаружи дома. Ею можно модернизировать мебель, освежить забор и т.д.

Однако при работе с такой краской очень легко испачкаться. Поэтому Better Homes & Gardens поделился эффективными способами удаления пятен с разных типов поверхностей.

Как удалить краску с бетона

Бетон – это пористый материал, поэтому удаление краски следует осуществлять как можно скорее. Один из самых популярных методов очистки – использование химического средства для снятия краски или растворителя, которое безопасно для бетона. Необходимо действовать согласно инструкциям изготовителя, после чего воспользоваться жесткой щеткой для удаления остатков загрязнения.

Другим вариантом является использование тринатрийфосфата (TSP), который смешивают с водой и наносят на пораженный участок. Затем нужно энергично потереть поверхность щеткой и смыть водой. Если краска уже сильно проникла в бетон, на помощь придет мойка высокого давления. Но здесь важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить сам бетон. Двигайте насадку медленно, постепенно смывая краску.

Как снять краску с металла

Металл является одной из поверхностей, с которой относительно легко убрать краску из баллончика. Однако, если она нанесена на окрашенный металл, важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить нижний слой покрытия. Лучше всего воспользоваться специальным средством для снятия краски, предназначенным для металлических поверхностей. После его нанесения следует подождать пока он подействует, а затем снять краску с помощью губки или жесткой щетки.

Фен или тепловой пистолет также могут пригодиться для удаления краски. Постепенно нагрейте ее пока она не станет мягкой и ее можно будет легко вытереть тканью. Для более деликатного очищения попробуйте использовать пасту из пищевой соды и воды. Нанесите ее на металл, подождите 15 минут и протрите остатки тряпкой.

Как удалить краску с пластика

Удаление краски с пластиковых поверхностей требует особой осторожности, поскольку агрессивные химические средства могут повредить пластик. Наиболее безопасными вариантами является использование спирта или жидкости для снятия лака без ацетона. Нанесите средство на окрашенный участок и дайте ему впитаться, после чего воспользуйтесь тканью или щеткой для удаления загрязнений.

Другим вариантом является паста из пищевой соды и воды, которую наносят на окрашенную поверхность, оставляют на 15 минут, после чего смывают. Если пластик позволяет, можно также попробовать аккуратно соскоблить краску бритвой или скребком.

Как удалить краску с рук

При работе с баллончиками краски часто бывает так, что краска попадает на кожу. Если она на водной основе, ее можно быстро удалить с помощью мыла и теплой воды. А вот с краской на масляной основе придется поработать чуть больше. Детское или кулинарное масло могут помочь размягчить краску, после чего ее можно смыть помощью жесткой щетки. Для окончательного очищения рук используйте мыло с абразивными частицами.

Меры предосторожности при смывании краски

Очищая поверхности от краски с использованием химических средств или мойки высокого давления, важно соблюдать несколько мер безопасности:

Носите защитное снаряжение: перчатки, очки и маску;

Обязательно хорошо проветривайте помещение.

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