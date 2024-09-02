Еще соберете урожай: что можно посадить на огороде в сентябре

Первый месяц осени обычно ассоциируется со сбором урожая. Однако опытные огородники знают, что в сентябре еще можно посадить некоторые культуры, которые успеют созреть до заморозков.

Это выносливые культуры, которые не испугающиеся ночных перепадов температур и осенней непогоды. OBOZ.UA рассказывает, что можно посадить на грядке в начале сентября.

Зеленый салат

Салат – выносливая и очень полезная огородная культура. Его легко выращивать как на грядке, так и на подоконниках. Сентябрь – благоприятное время для посадки зеленого салата, шпината или рукколы, ведь эти растения обладают лучшими вкусовыми качествами, если растут не в период летней жары, а при более низких температурах. Салатные культуры можно выращивать с августа по ноябрь.

Редис

Редис – выносливая и быстрорастущая культура, которая идеально подходит для выращивания осенью, и может храниться в холодильнике месяцами после полного созревания. Редис собирают уже через месяц после посадки, поэтому сеять его можно в начале сентября.

Горох

Опытные огородники говорят, что сеять горох можно всю осень – с сентября по начало ноября, поскольку это довольно неприхотливая культура.

Морковь

Морковь можно сеять с ранней весны до поздней осени. Немногие знают, что лучшее время для посадки – конец августа или начало сентября. К первым заморозкам созреет вкусный и полезный урожай.

Кустовая фасоль

Кустовые бобы обычно выращивают осенью, поскольку в это время они дают большие урожаи. Однако следует быть осмотрительными, ведь молодая кустовая фасоль может не перенести заморозки. Посадку следует начинать как можно раньше.

Ранее OBOZ.UA публиковал посевной календарь на сентябрь и рассказывал, какие дни будут благоприятны для огородных работ.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.