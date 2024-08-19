Посевной календарь на сентябрь: благоприятные дни для работы на огороде

Сентябрь – один из самых напряженных месяцев с точки зрения работы на огороде и в саду. Настает время убирать урожай и готовить растения к зиме.

Опытные огородники знают, что успех этих работ зависит от правильности выбранного для них времени. Издание "Факты ICTV" опубликовало посевной календарь, который поможет правильно спланировать уход за садом и огородом в сентябре 2024 года.

Благоприятные дни

Сентябрь традиционно богат днями, когда работы на земле приносят максимальный результат. Будет их много и в этот раз. Сажать овощи и цветы можно в такие даты:

5-13, 16-18, 20-22, 25, 26 сентября.

Наиболее благоприятными будут эти дни для высадки корнеплодов и декоративных цветущих видов. Также это хорошие дни для высева зелени, если вы хотите получить от нее урожай еще до наступления холодов.

Удачные даты для высадки отдельных плодовых культур

Чтобы хорошо перезимовать, растениям нужно время и условия для укоренения. Посевной календарь позволит сориентироваться, какие виды и когда следует сажать, чтобы они успели как следует окрепнуть еще до наступления холодов. Вот какие даты будут лучшими:

картофель, морковь, свекла – 1, 20-27 сентября;

лук, чеснок – 1, 20-27 сентября;

томаты, перец, баклажаны – 5-12 сентября;

огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы – 5-12 сентября;

капуста – 5-14, 17, 18, 21, 25, 26 сентября;

салаты, шпинат, укроп, петрушка – 1, 17-19, 20-27 сентября;

ягодные кусты и плодовые деревья – 5-12 сентября.

Дни, когда следует сажать декоративные растения

Если вы ухаживаете за садом и клумбами, вам следует свериться с посевным календарем для декоративных растений. Вот какие дни он называет удачными для проведения работ:

однолетники, многолетние и комнатные цветы – 5-14, 17 сентября;

луковичные и клубневые цветы – 19-24 сентября.

Неблагоприятные даты

Также будет в сентябре несколько дней, когда работы на земле лучше отложить. Посаженные в эти дни культуры потребуют значительного ухода, чтобы успеть прижиться к зиме. Следовательно, изменить род деятельности следует в следующие дни:

2-4, 14-15, 18 сентября.

В указанные даты лучше заняться обрезкой деревьев и кустов, произвести обработку растений от вредителей. Также это удачный период, чтобы подготовить грядки к следующему сезону, внести удобрения в почву, перекопать землю.

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