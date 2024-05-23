Если места совсем мало: три необычных способа вырастить огурцы

Маленький по площади огород может поставить дачника перед выбором – какие овощи сажать, а от каких отказаться. Впрочем, огурцов это не касается, ведь этот овощ созревает на вьющихся побегах, которые можно очень удобно и компактно разместить в любом месте, даже на балконе городской квартиры.

Опытные огородники советуют три способа компактно выращивать огурцы. OBOZ.UA узнавал их секреты.

Выращивание на шпалерах

Способность огуречной лозы расти вверх, цепляясь за опору, делает ее удобной для выращивания на шпалерах. Разместить такую грядку можно на самом краю огорода, выделив узкую полосу земли непосредственно под забором.

Перед высадкой огурцов на такую грядку вносят органические удобрения из расчета 10 кг на каждый квадратный метр, так перекапывают землю вглубь примерно на 20-25 см без разрыхления комков. Далее устанавливают подходящую конструкцию опорных стоек и размещают на ней сетку шпалер. Расстояние между такими стойками должно составлять примерно 50 см, так конструкция будет наиболее крепкой. Далее на них тремя рядами протягивают проволоку, на которую подвешивается сетка. Лучше выбрать вариант с квадратными или прямоугольными ячейками сечением 15 или 18 см.

Землю на такой вертикальной огуречной грядке нужно замульчировать. Для этого подойдет как органика – солома, опилки и т.д., так и агропленка. Рассаду переносят сюда, когда почва прогреется до 14 градусов стабильно. Молодые побеги до появления первых действительно крепких усиков расправляют на обоях вручную. Далее они начнут цепляться за опору самостоятельно и огурец сформирует вертикальную грядку, на которой плоды не будут иметь контакта с землей, что однозначно является плюсом.

Выращивание в бочке

Огуречные кусты хорошо чувствуют себя не только в открытом грунте. Овощ можно вырастить в таком ограниченном пространстве, как бочка. Такую грядку можно разместить в непригодном для огородничества уголке, а также легко переносить с места на место.

Для подобного выращивания лучше всего подойдут металлические бочки. Заполнить их нужно разнообразными растительными отходами, такими как шелуха или опавшие листья, которые послойно перемежаются со скошенной травой, землей, перегноем. Чтобы субстрат хорошо ферментировался, в него нужно добавить препараты активных почвенных микроорганизмов, залить нагретой водой и укрыть полиэтиленом на 1,5-2 недели. Когда субстрат осядет, сверху нужно добавить новые слои органики и повторить ферментирование. Готовить грядку таким образом нужно, пока на улице не потеплеет настолько, что можно будет сажать огурцы.

Когда установится тёплая погода, ферментированную смесь засыпают слоем земли около 10 см толщиной, заливают кипятком, добавляют слабокислый раствор марганца и высевают семена. Посевы укрывают полиэтиленом. Когда появятся первые всходы, на бочку стоит смонтировать каркасные крепления. На них будут плестись побеги. Также в такой грядке можно легко обустроить капельный полив, углубив в грунт сосуд с водой.

Выращивание в мешке

Вместо бочки под огуречную грядку можно обустроить старые мешки. Главное, чтобы они были достаточно крепкими, чтобы удержать внутри субстрат и воду, которой вы будете поливать растения. Лучше всего подойдут 100-литровые мешки из-под сыпучих круп. Также вам понадобятся 2-метровый шест, катушка шнура для подвязки, 10 кольев для сооружения шалаша и 3 поливные метровые трубки разрезом 0,3м.

Начните с того, что наполните мешок землей и вставьте по центру деревянный шест. Сверху в этот шест нужно забить несколько крючков или гвоздей, чтобы крепить к ним шнур. Вокруг шеста установите поливные трубы с проколотыми в них отверстиями по всей длине. Чтобы лучше следить за состоянием субстрата, следует примерно в середине высоты мешка сделать несколько отверстий.

В одну такую грядку можно высадить три саженца. Когда на них появятся усики, вокруг мешка нужно будет забить колья и закрепить на них шнур, который протащить к верхушке шеста. Именно по ним будет виться растение.

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