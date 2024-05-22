Как вырастить на огороде батат: когда нужно сажать

Батат или сладкий картофель становится все более популярной культурой в Украине. Как оказалось, этот экзотический овощ совсем не сложно вырастить даже в условиях нашего климата.

Батат богат витаминами А, С, В, калием, фосфором, железом и другими полезными веществами. О том, как вырастить его на своем огороде, рассказал Флоритикс.

Обычно батат размножают проращиванием клубней, ведь в украинском климате культура, как правило, не растет, а значит, семян не дает. Однако посевной материал можно купить в любом специализированном магазине и без проблем выращивать овощ на своем огороде.

Посев семян

Семена батата имеют невероятно высокую поросль, но перед посадкой нужно поместить их в теплую воду в сутки, затем обеззаразить и просушить. Сеют овощи на рассаду в конце января или начале февраля.

Субстрат для выращивания батата должен быть плодородным и рыхлым. Перед использованием его нужно продезинфицировать прокаливанием в духовке.

Семена углубляют во влажную землю на 1,5-2 см, слегка уплотняют и поливают. Затем горшки накрывают пленкой и хранят их до появления первой лестницы в хорошо проветриваемом месте при температуре 18-20 градусов.

Уход за рассадой

Батат – это теплолюбивая культура, поэтому сеянцы лучше развиваются при температуре 20-30 градусов. Поливать их нужно регулярно, когда просохнет верхний слой субстрата, но умеренно, чтобы влага не застаивалась в корнях. После полива помещения с сеянцами следует проветрить.

Когда рассада достигнет в высоту около 15 см и на каждом растении появится по 4-5 междоузлий, батат можно начинать закаливать, чтобы подготовить к условиям открытого грунта.

Посадка в открытый грунт

Высаживать сеянцы в открытый грунт можно тогда, когда температура воздуха будет держаться стабильно на уровне 20 градусов, а земли – 15 градусов. Этот период приходится, как правило, на конец апреля.

Выбирайте открытый солнечный участок, защищенный от сильного ветра. Предпочтительно, чтобы почва была супесчаная или суглинистая, с низкой кислотностью и высоким содержанием азота.

Растения высаживают на глубину 15 см, чтобы два нижних междоузлия оказались под землей, и на расстоянии 40 см друг от друга. При этом между рядами расстояние должно быть 70 см.

Чтобы рассада успешно укоренилась, удалите из нее почти все листья, кроме 2-4 верхних. После посадки уплотните грунт, полейте его и накройте каждый сеянец стеклянной банкой или пластиковой прозрачной бутылкой. Снять покрытие можно, когда на растениях начнут появляться новые листочки.

Уход за бататом достаточно легкий. Главное помните, что это теплолюбивая культура, а также не позволяйте растениям укореняться в междоузлиях и в 20-х числах августа прищипните верхушки всех ростков.

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