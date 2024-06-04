Есть ли в украинском языке слово 'пилосос' и как перевести правильно 'пылесосить'

Благодаря появлению новых технологий, украинский язык постоянно развивается. В нем появляются новые слова, термины, словосочетания и т.д.

Однако вместе с этим возникают и вопросы правильности использования некоторых названий и уместности образования от них глаголов. О том, есть ли в украинском слово "пилосос" и можно ли говорить "пилососити", рассказал покойный доктор филологических наук Александр Пономарев.

Прибор для уборки пыли с пола есть, наверное, почти в каждом доме. Поэтому неудивительно, что его название регулярно фигурирует в украинских разговорах. Однако, несмотря на это, до сих пор существуют сомнения относительно слова "пилосос" и его спряжения.

Правильно ли говорить "пилосос" на украинском?

Можно с уверенностью сказать, что слово "пилосос" абсолютно уместно. Его фиксирует и академический "Словарь украинского языка", и "Большой толковый словарь современного украинского языка".

Кроме того, Пономарев привел название "пилосос" как один из допустимых вариантов, а также отметил, что можно говорить "пилосмок" и "пилотяг". Также есть более редко используемые термины, например "порохотяг", "порохозбирач", "знепорошувач".

Можно ли перевести русское слово "пылесосить" как "пилососити"?

Слово "пилососити" иногда встречается в художественной прозе и еще реже в научной литературе. В то же время в словарях этого термина нет, разве что в так называемых народных и открытых.

"Пилососити" имеет вид грубой кальки с русского языка, поэтому использовать его не стоит. Лучше говорить "прибирати пилососом". Тогда и при спряжении не возникнет никаких вопросов и недоразумений, ведь вместо непонятного "я пилососю или пилосошу" можно без проблем использовать "я прибираю пилососом, пилотягом" и т.д.

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