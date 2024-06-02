Как правильно перевести на украинский слово 'измерение'

Украинский язык, как и любой другой, имеет свои особенности и нюансы, которые следует учитывать при переводе. Может случаться так, что слово не имеет аналога в другом языке, или наоборот имеет множество синонимов.

Одним из таких примеров является русское слово "измерение". О том, как его лучше перевести на украинский, рассказывает Сorrectarium.

На первый взгляд, значение слова "измерение" кажется очевидным, но в зависимости от контекста оно может иметь несколько украинских аналогов.

Вимірювання

Наиболее распространенное значение слова "измерение" связано с процессом определения физических величин. В украинском языке для этого используют слово "вимірювання". К примеру:

Температуру потрібно вимірювати за допомогою термометра;

Щоб пошити собі одяг по розміру, потрібно виміряти параметри.

Также следует отметить, что "вимірювання" – незавершенная форма глагола "вимірювати" (отвечает на вопрос "что делать?").

Вимірення

Слово "вимірення" – это завершенное действие по значению "виміряти" (отвечает на вопрос "что сделать?"). К примеру:

Після вимірення все має вийти;

Відправ мені поштою результат вимірень.

Вимір

Слово "измерение" может также употребляться в значении количественной характеристики объекта, выраженной в определенных единицах. Тогда на украинском стоит говорить слово "вимір" – результат действия, измеряемая величина. К примеру:

Варто завжди зважати на похибку виміру;

Для різних розрахунків використовуються різні одиниці виміру.

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