Есть практически в каждой квартире: что нельзя хранить на кухонной столешнице

Будем честными, возясь на кухне мы не всегда потом раскладываем использованные продукты, предметы и гаджеты по местам. И если одним это не нанесет никакого вреда, другие от хранения на столешницах могут просто испортиться.

Чтобы знать, что держать на кухонном столе, а что убрать, следует сначала учесть свою ежедневную бытовую рутину и обратить особое внимание на то, что вам действительно нужно держать под рукой. А потом изучить, насколько безопасно для всех этих вещей такое хранение. OBOZ.UA расскажет о предметах, которым точно не место на открытых поверхностях.

Мелкая бытовая техника

Все эти блендеры, электрогрили, ломтерезки, кофемолки и вафельницы очень помогают нам в приготовлении блюд, но держать их на поверхности не стоит. Если вы не используете их каждый день, открытое хранение приведет к тому, что они покроются типичной для кухни грязью и пылью, что может плохо отразиться на их функциональности. Удобнее всего мелкую кухонную технику хранить в выдвижных ящиках. Это же правило касается подставок для торта и других сервировочных предметов, которыми вы пользуетесь нечасто.

Кулинарные книги

Обычно такие издания очень красиво оформляют – делают для них яркие иллюстрации и обложки. Выставить такое сокровище где-то на виду кажется хорошим решением. Но, опять же, брызги жира, пар и пыль могут нанести книгам вред. А еще они создают ненужный беспорядок. Так что, если у вас нет хорошей закрытой стеклом книжной полки на кухне, тогда лучше спрятать их подальше.

Разделочные доски

В последнее время стало модно оставлять разделочные доски на виду. Если у вас есть свободный уголок, чтобы прислонить их к кухонному фартуку, то сделайте это. Если нет, то лучше их спрятать. Это сохранит доски чистыми для использования, а ваша кухня будет смотреться аккуратно.

Что можно хранить на столешнице

А вот предметы, которые будет комфортно держать на открытой поверхности. Вы точно будете использовать их регулярно, поэтому далеко прятать их нет смысла.

Горшок с инструментами для приготовления – поставьте сосуд с лопатками, шумовками, ложками для помешивания и другой подобной утварью у варочной поверхности и они всегда будут у вас под рукой. Вы также можете поставить такой горшок в красивое кашпо, чтобы придать ему более изысканный вид.

Соль, перец, растительное и сливочное масло – эти компоненты постоянно нужны для приготовления блюд. Потому их тоже можно хранить на открытом месте. Но в таком случае приобретите для сливочного масла специальную посудину с крышкой и кладите его туда небольшими порциями, чтобы не залеживалось в тепле.

Корзина для фруктов и овощей – многие плоды не нуждаются в хранении в холодильнике, те же помидоры, яблоки или бананы. Сложите их все в красивую корзину и она превратится в эффектный декор.

Бумажные полотенца – украшения интерьера из них не сделаешь, но они постоянно нужны на кухне. Купите для бумажных полотенец специальный держатель, чтобы вам было удобно ими пользоваться.

Кофеварка – если вы раскошелились на такую машину, скорее всего, вы используете ее чаще, чем блендер или вафельницу. По меньшей мере раз в день. Потому ее можно держать на столешнице. Установите ее рядом с розеткой и убедитесь, что у вас есть легкий доступ к важным частям, таким как резервуар для воды. Все нужные продукты и аксессуары разместите рядом.

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