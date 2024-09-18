Не торопитесь отдавать: как можно использовать обычные банки в доме

Стеклянные банки можно назвать проблематичным типом тары – они тяжелые, хрупкие и перерабатывать их не так легко, как тот же пластик. Однако не обязательно избавляться от них сразу, они могут принести немало пользы на кухне и вне ее.

Конечно, мы говорим о хранении. OBOZ.UA собрал несколько мест, где можно использовать банки в хозяйстве. Они помогут обуздать беспорядок и при этом добавить нотку стиля в интерьере.

На кухонных поверхностях

Банки любого размера могут стать отличным способом помочь организовать разные мелочи на кухонных столах. При этом они могут освободить место в ящиках и шкафчиках. Например, в банке можно хранить кухонные принадлежности – красивые лопаточки, венички и черпаки. Или эстетично разложить в ней салфетки или соломинки для питья. Саму банку можно декорировать – покрасить, обмотать тканью или оклеить шпагатом.

В шкафах и ящиках

Банки могут даже хорошо подходить для поддержки чистоты, порядка и организованности закрытых пространств. Из очевидного в них можно ссыпать крупы, сахар, макароны, орехи. Также в такую посуду можно складывать пакеты соевого соуса и кетчупа из заказов на вынос, чтобы использовать их позже. Банки также отлично подходят для хранения мелких предметов в ящиках, которые могут потеряться среди больших вещей. Разнообразные формы для печенья, шпажки, мерные ложки или кольца для салфеток больше не потеряются.

В кладовке

Если вы приобретаете продукты впрок, стекло – идеальный материал для их хранения. Так до ваших продуктов точно не доберутся моль, жуки и прочие вредители. К тому же подобным образом расфасованные крупы, макароны или муку удобнее хранить, чем в постоянно рвущихся или просыпающихся пакетах. Ряд банок, наполненных разными цветами и текстурами, также смотрится очень эстетично. А еще на стекло можно легко крепить наклейки со сроками годности, которые потом не проблема снять без следа.

На столе

Кухонный стол часто может стать свалкой, ведь здесь все оставляют разные мелочи, связанные с едой, забывают телефоны, письменные принадлежности, игрушки и множество других предметов. Поставьте большую банку на стол, чтобы можно было складывать туда такие приблуды. Тогда тот, кто будет искать потерянное, легко догадается, где он может оказаться. Если ваш кухонный стол также используется в качестве места для выполнения домашних заданий или импровизированного рабочего места, держите на нем банку с ручками, карандашами и ножницами, которую можно легко убрать во время еды.

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