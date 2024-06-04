Есть важный нюанс: как ухаживать за клубникой после сбора урожая и на что всегда обращать внимание

Сезон клубники в разгаре, а это значит, что ягодная грядка уже скоро потребует послеурожайного ухода. В это время важно проследить за тем, чтобы кусты растения не страдали от болезней или дефектов развития и при этом правильно накопили силы для предстоящей зимы.

Опытные огородники советуют внимательно отнестись к клубнике, которая уже отдала урожай. OBOZ.UA собрал их советы, что нужно сделать сразу после того, как вы собрали все ягоды.

В первую очередь тщательно осмотрите растения. Обратите внимание на форму, цвет и состояние листьев. Если вы увидите деформированные листья, с характерным маслянистым блеском, это означает, что на растение напал клещ. Спасать клубнику от него нужно немедленно. Также опасными могут быть тли и долгоносики.

Начните с того, что удалите больные и старые кустики клубники, а на относительно здоровых обрежьте все листья и усы. Чтобы избежать риска повторного заражения, собранную зелень надо сжечь. После этого грядку обрабатывают специальными препаратами. К примеру, опрыскивают раствором 10 миллилитров Фитовера на литр воды.

Важно помнить, что этот препарат уничтожает взрослых клещей, но не действует на яйца. Потому такую обработку придется повторить четыре раза. Между первым и вторым опрыскиванием должно пройти три дня, между вторым и третьим – четыре, а перед последней дайте грядке отдохнуть пять дней. Таким образом вы точно дождетесь вылупления всех яиц и уничтожите клещей.

Если клубника после завершения сезона урожая выглядит хорошо – листья здоровые и крепкие, обрезать ее не нужно. Достаточно будет убрать с кустов только старые поврежденные листья и засохшие усы.

Также следует подкормить растения после того, как вы соберете с них все ягоды. Для обработки почвы хорошо подойдет биогумус, который можно подсыпать прямо под корень, или компост. Хорошо сработает также внесение древесной золы. Двух литров сухого вещества достаточно для обработки одного квадратного метра грядки. Но медлить с подкормкой не стоит. Питательные вещества должны усвоиться землей, откуда их заберут растения. Это поможет клубнике окрепнуть перед зимовкой и заложить новые почки и бутоны на предстоящий сезон.

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