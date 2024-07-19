Есть всего 7 секунд: покажите свой IQ и найдите змею на фото

Беспорядок иногда может скрывать неожиданные детали, которые очень интересно отыскивать. Из фото такого беспорядка выходят увлекательные головоломки.

Именно такое изображение нашлось на сервисе Reddit и его опубликовало издание Jagran Josh. Один из пользователей показал снимок из своего гаража и сообщил, что среди материалов и инструментов, присутствующих в кадре, скрылась змея.

Поиск пресмыкающегося усложняет то, что стол в гараже буквально завален разными проволоками, веревками и ремнями, скрученными в весьма причудливых формах. Найти среди них змею предлагается за 7 секунд.

Эта задача может быть весьма непростой, ведь змеи бывают разных размеров и цветов. Таким образом, пресмыкающееся может скрываться в любой части изображения.

Поставьте таймер на 7 секунд и попытайтесь найти правильный ответ. Не прекращайте поиск, если в это время не удалось вложиться. Лучшее, что вы можете сделать, это найти змею своими силами, сколько бы времени на это ни понадобилось.

Продолжайте изучать изображение фрагмент за фрагментом, пока не почувствуете, что готовы дать ответ. В этом случае переходите к подсказке ниже, чтобы проверить себя. На ней змея отмечены кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу, где нужно было найти ящерицу среди красочных листьев.

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