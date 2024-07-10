Как отчистить пригоревшую кастрюлю или сковороду до состояния новой: действенные способы

Для того чтобы сжечь кастрюлю или сковороду, много времени не нужно. Отвлечешься на 2-3 минуты и имеешь черные пятна на дне и стенках посуды. А вот отчищать их приходится долго и с усилиями и без 100% шансов на успех.

Однако не все так плохо, говорят эксперты по домашнему хозяйству. По их словам, существует даже не один метод отчистить пригорелую посуду до первозданного блеска. OBOZ.UA собрал наиболее эффективные лайфхаки. Они помогут избавиться от копоти, жира и прилипшей грязи и при этом избежать царапин на поверхности.

Впрочем, всегда имейте в виду, что универсальных советов по очищению не существует. Поэтому перед тем, как приступить к спасению кастрюли, сверьтесь с инструкцией производителя по ее чистке.

Как чистить кастрюли и сковородки с антипригарным покрытием

При чистке сковородок с антипригарным покрытием главный совет – не использовать абразивные инструменты. Следует избегать не только проволочных мочалок, но и использования жесткой стороны губки. Но мягкая абразивность пищевой соды может вам очень помочь.

Начните с того, что смочите пригоревшее место водой, щедро посыпьте его содой, чтобы она полностью покрыла пятно, и добавьте еще немного воды – сода должна приобрести пастообразную консистенцию. Оставьте кастрюлю или сковороду на несколько часов в таком состоянии. К примеру, на ночь. Затем еще раз увлажните высохшую пасту и аккуратно потрите ею загрязненное место с помощью губки. Напоследок смойте остатки соды и вымойте кастрюлю обычным способом.

Как чистить кастрюли и сковородки из нержавеющей стали

Этот материал более вынослив, поэтому на нем можно использовать не такие деликатные методы. К примеру, метод с пищевой содой и алюминиевой фольгой. Щедро посыпьте пригоревшее место содой и разведите ее чистой водой до состояния пасты. Оторвите кусочек фольги для запекания и скатайте из нее шарик. Этим шариком потрите нагар. Она легко отчистит все загрязнения, даже лучше и мягче, чем проволочная мочалка. Далее смойте соду и помойте посуду, как обычно.

Как чистить пригорелую посуду таблетками для посудомойки

Если ваши кастрюли и сковороды выдерживают чистку с абразивами, вы можете воспользоваться силой таблеток для посудомоечной машины. Смойте весь нагар, который можно удалить без труда, намочите грязную поверхность и потрите ее таблеткой. Она постепенно снимет загрязнение за счет абразивной текстуры и при этом будет его растворять, ведь состоит из моющих компонентов. Когда пятно исчезнет, просто тщательно ополосните кастрюлю теплой водой.

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