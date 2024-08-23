Это не суржик: какие слова не имеют русского происхождения, несмотря на сходство
Украинцы, которые недавно перешли на украинский язык, часто прилагают немало усилий, чтобы избавиться от суржика. Это замечательное стремление, но здесь тоже важно не переусердствовать и не сделать свой язык беднее.
Помочь в этом решили авторы блога "Проєкт Р.І.Д.". Они собрали новую пятерку слов, которые могут показаться суржиком, но на самом деле им не являются. Вот какие слова оказались в подборке.
Лишній
Происходит от слова "лишити", которое произошло от праславянского "лишать, оставлять, уходить". Так, например, остаток в некоторых диалектах называют "лишниця"
Видіти
Это тоже слово тоже имеет древние славянские корни. Оно образовалось от того же основания, что и "вид". В качестве примера употребления здесь можно привести же диалектное "вИдитися" – привидеться. Или более литературное "привиділось".
Одежда
Многие современные украинские слова имеют древнее славянское происхождение. И это – не исключение. Кстати, вы можете сказать на процесс снятия одежды "розодежитися" и вас, скорее всего, поймут правильно.
Суєта
Когда-то в праславянском языке было слово для обозначения чего-то пустого, незначительного, бесполезного. До наших времен оно дошло в форме существительного "суєта", указывающего на что-то пустое, незначительное и бесполезное. Поэтому устойчивое выражение "суєта суєт" также вполне допустимо в украинском языке.
Тишина
Это тоже славянское слово, которое к тому же вообще не изменило своего значения. Кстати, оно связано с другим глаголом "тухнути". Ведь что это, если не утихание огня? А если вы хотите кого-то утихомирить, создать вокруг себя тишину, вы можете воспользоваться глаголом "тишити".
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