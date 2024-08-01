Этот прибор использовала в СССР почти каждая хозяйка: сейчас все о нем забыли

Бедность и тотальный дефицит в СССР приводили к тому, что умельцам из народа приходилось конструировать различные несуразные изобретения, которые сейчас вызывают только удивление. Однако в те времена и при этих условиях они были настоящим спасением.

Одним из таких приборов был ВСП. Человек, рожденный после 1990 года, вряд ли догадается, что это и зачем оно было нужно. OBOZ.UA рассказывает детали.

Ответ кроется в расшифровке названия загадочного девайса. ВСП – это вибрационный стиральный прибор. И о нем даже была отдельная статья в Советской энциклопедии домашнего хозяйства.

Согласно ей, ВСП называли "электрический прибор, погружаемый в стиральный бак, таз, ведро для выполнения всей механической работы при стирке и полоскании белья". Внутри грибовидного пластмассового корпуса находился электромагнитный преобразователь электрической энергии в энергию звуковых колебаний. Через мембрану эти колебания передавались в воду с растворенным в ней мыльным средством. Считалось, что этих колебаний будет достаточно, чтобы вытолкнуть из тканей загрязнения.

У ВСП были достаточно серьезные ограничения в работе. Он не мог работать дольше 1 часа подряд. После этого его нужно было выключить минимум на 10 минут. К тому же нужно было следить, чтобы вода не доходила до резинового кольца на его корпусе, иначе домашний помощник тут же выходил из строя. Количество белья, с которым могла справиться такая штука, составляла не более 2,5 кг – как у очень компактной современной стиральной машины.

Изобрели ВСП в 1950-х — 1960-х годах. Это при том, что на западе первые стиральные машины начали появляться га полвека раньше.

Разработали удивительное устройство на одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Его инженеры в свободное время потрудились над непрофильным проектом, который показался им удачным. В отсутствие альтернатив, разработка пошла в народ.

Качество стирки с помощью ВСП оставляло желать лучшего. К тому же его работа потребовала личного присутствия человека, а сам процесс занимал много времени. Тем не менее, альтернативой изобретению была изнурительная ручная стирка, поэтому он, несмотря на все свои недостатки, пользовался популярностью. Но при первом же случае его все же меняли на стиральную машину.

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