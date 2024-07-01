Финансовая удача или конфликты: гороскоп на 1 июля для всех знаков зодиака

Близнецы заметно улучшат свое финансовое положение. Водолеям грозят конфликты.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 1 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Чувствуете себя абсолютно счастливыми и довольными жизнью. Вам удастся провести этот день именно так, как вам хочется, наслаждаясь каждым мгновением и всем тем прекрасным, что вас окружает. Ваши родственники, друзья и деловые партнеры доставят вам много радости и удовольствия.

Телец

Вас ждет период интенсивной работы, которая отнимает все ваши силы и время, оставив мало возможностей для отдыха или глубоких размышлений. Для некоторых это может означать даже сокращение времени, предназначенного для еды и сна.

Близнецы

Могут неожиданно поступить дополнительные средства – возможно, в форме премии от начальства, или клиенты так захотят выразить свою благодарность. Этот приток финансовых ресурсов будет очень кстати, поскольку у вас появятся новые потребности и желания.

Рак

Вас ожидают многочисленные поздравления и подарки. Некоторые из них будут очевидными и ожидаемыми, но другие – полной неожиданностью и придут от людей, о симпатиях которых вы даже не подозревали. Это будет приятный сюрприз, который покажет, что окружающие ценят вас и уважают.

Лев

День принесет дополнительную мотивацию для плодотворного труда. Вам могут предложить увеличение зарплаты, премии или другой награды за вашу работу. Возможна даже простая похвала, которая будет иметь значительный положительный эффект на вашу самооценку и будет стимулировать дальнейшие усилия.

Дева

Сегодня вы можете столкнуться с некоторыми недоразумениями в общении с родными и любимыми. Возможно, вас неправильно поймут или вы неправильно интерпретируете слова ваших близких. В результате могут возникнуть взаимные претензии и обиды, поэтому будьте внимательны к формулировкам.

Весы

Сегодня у вас будет возможность планировать день по своему усмотрению, поскольку руководство не ставит перед вами жестких задач. Вы можете уделить время личным вопросам или посвятить всего пару часов работе, чтобы избежать чувства вины и лишних вопросов.

Скорпион

Ваши добрые знакомые могут стать источником полезной информации. Они могут поделиться важными новостями или навести вас на интересную вакансию или новый проект, который может стать для вас перспективным направлением развития.

Стрелец

День может стать точкой отсчета новой жизни, когда вы осознаете, что именно сейчас нужно принимать важные решения для трансформации вашей жизни. И примете решение что-то изменить очень кардинально.

Козерог

Вас могут попытаться перекупить, предложив большую зарплату и лучшие условия работы. Предложения будут привлекательными и скрывают потенциал для вашего карьерного роста, но будьте готовы к значительным вызовам и уменьшению времени на частную жизнь.

Водолей

Сегодня ваши отношения могут обостриться. Особое внимание уделяйте общению с людьми старшего возраста, которые могут неправильно интерпретировать ваши слова или обидеться на какие-то мелочи.

Рыбы

Сегодня будет лучше не говорить правду слишком прямолинейно, особенно если кто-то будет пытаться провоцировать вас. Сохраните мудрость и сдержанность, пусть ваша правда будет обдуманной и умеренной.

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