Финансовая удача или отдых: гороскоп на 29-30 июня для всех знаков зодиака

Стрельцы на выходных улучшат свое финансовое положение. Тельцы смогут наслаждаться отдыхом.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 29-30 июня. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Ваш энтузиазм возрастает, и вы стремитесь получить удовольствие в полной мере. Вы с радостью принимаете любые предложения, готовы и к работе, и и веселью, можете отправиться в гости или в далекое путешествие.

Телец

Вы устали от множества контактов и в эти выходные желаете максимально ограничить общение, спрятаться где-то подальше от людей и цивилизации, побыть в одиночестве с природой, помолчать и насладиться пейзажами.

Близнецы

Домашнее хозяйство нуждается в вашем внимании. Вы проведете выходные в домашних делах: убираете, разбираете вещи, организуете гардероб, сортируете мусор и готовите еду, пытаясь наверстать то, что не успели сделать в течение недели.

Рак

Со следующей недели в вашей жизни начнется новый этап. Сейчас же в эти выходные вам следует подвести итоги прошлых достижений, осмыслить свои успехи и цели и основательно подготовиться к предстоящим свершениям.

Лев

Вместо того чтобы заняться своими делами, вы полностью посвящаете время помощи другим. Это могут быть родственники, друзья или даже малознакомые люди, которые вас умилили настолько, что вы решите посвятить им все свободное время.

Дева

Ваш начальник будет таким убедительным, что вас уговорит работать сверхурочно. К счастью, у вас есть возможность совместить работу с отдыхом, завоевать расположение руководства и уделить время семье.

Весы

Сейчас физическая нагрузка будет значительной. Возможно, вам захочется провести это время в дачных заботах, на спортивных тренировках, в изнурительном забеге по магазинам или в длительных прогулках.

Скорпион

У вас сейчас главная задача – максимально расслабиться, пройти лечебные или профилактические процедуры, пообщаться с оптимистично настроенными людьми и получить заряд энергии.

Стрелец

Вы найдете возможность дополнительного заработка благодаря свежим идеям. Уже сейчас стоит начать готовиться к реализации ваших планов, которые имеют шанс значительно улучшить ваше финансовое положение. Поэтому уже начинайте что-нибудь делать.

Козерог

Вам снова нужно учиться чему-то новому. Эти выходные вы проведете в поисках образовательной программы или курсов, или начнете учебный процесс и получите необходимые знания непосредственно от учителя или благодаря удаленному обучению.

Водолей

Ваши выходные будут посвящены романтике, ведь велика вероятность того, что сейчас вы находитесь в состоянии влюбленности. Вы проведете много времени в общении, переписке, трогательных приготовлениях к встречам или в свиданиях.

Рыбы

Ваш выходной обещает быть очень приятным и естественным. Есть возможность исчезнуть из этого мира, выключить телефон и интернет, чтобы ничто и никто не помешал вам наслаждаться летней порой.

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