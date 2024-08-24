Фотозона дома: когда и как сажают лаванду

Лаванда – ароматная и полезная культура, которая станет настоящим украшением сада или придомовой территории. Это многолетнее растение содержит ароматические масла, которые используют в медицине, фармацевтике, ароматерапии и парфюмерно-косметической отрасли.

Лаванда – довольно неприхотливое растение, стойко переживущее и морозы, и засуху. Однако важно позаботиться о правильных условиях и времени посадки. OBOZ.UA рассказывает, как вырастить дома лаванду.

Как высаживать лаванду

Прорастает лаванда долго, поэтому сеять ее можно уже в конце декабря или январе. Чтобы семена прорастали лучше, специалисты советуют их стратифицировать минимум месяц. Замочив семена, нужно положить их в контейнер с влажным песком и 30 дней держать в холодильнике.

Ситуация в разы упрощается, если у вас есть готовые саженцы. Их просто высаживают в открытую почву в мае. Заморозки молодое неукорененное растение может не выдержать, как и резкие ночные перепады температур.

Есть еще один способ размножения лаванды – черенкование. Черенки можно получить из однолетних побегов, оптимальная длина составляет 8-10 см. Нижний срез нужно делать наискось под почкой, а после этого убрать листья из нижней части. Черенки можно высаживать в емкости, делая углубление 2-3 см. Специалисты советуют накрыть их пленкой или стеклом. На этом этапе лаванду нужно регулярно поливать, но обратите внимание, что земля должна быть влажной, но не мокрой. Укоренение занимает обычно от трех недель до полутора месяцев.

Какая почва подойдет для лаванды

Лаванда хорошо растет в слабощелочной почве, а кислые среды для нее противопоказаны. При необходимости следует произвести раскисление, добавив в почву доломитовую муку или известь.

Как делать лунки

Лаванду сажают в отдельные лунки. Высокорослым сортам понадобится ямка до 40-50 см, для остальных видов хватит и 30-40 см. Обратите внимание, что корневую шейку нельзя углублять более чем на 5 см.

Растения сильно разрастаются, поэтому не забывайте оставлять между лунками свободное место: для высокорослых сортов – от 80 см до 1 м, для средних – 50-60 см, для низкорослых – до 40 см.

Уход за лавандой

Весной лаванду обрезают для формирования кроны. Больные, хилые, поврежденные и обмороженные побеги следует удалить, но вырезать следует не более 1/3 высоты кроны.

Весной лаванде требуются азотные удобрения. Эффективным будет настой коровяка или куриного помета и раствор селитры, мочевины или гумата натрия. Вторую подкормку следует проводить через 14 дней после первой, а перед цветением нужно внести фосфорно-калийное удобрение.

Летом лаванду нужно тщательно пропалывать от сорняков. Молодые растения нужно поливать чаще, но достаточно одного полива на 10-14 дней – ориентироваться следует и на погодные условия.

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