Как осенью посадить луковицы тюльпанов и что с ними обязательно необходимо сделать перед этим

Начало осени – важное время для любителей тюльпанов, нарциссов, лилий и других луковичных цветов. Если вы хотите, чтобы они зацвели в вашем саду уже следующей весной, самое время позаботиться о посадке, пересадке и подкормке этих замечательных растений.

Как сделать это правильно, рассказало издание "Сам себе агроном". В качестве примера они взяли именно тюльпаны, ведь они расцветают одними из первых.

Когда осенью следует сажать тюльпаны

В нашем климате осенью посадку тюльпанов следует проводить с середины сентября по середину октября. До момента, когда почва начнет промерзать, должно оставаться не менее 2-3 недель. Именно столько времени нужно луковицам, чтобы укорениться, но не прорасти. В таком случае растение хорошо перезимует.

Как сажают луковицы тюльпанов

Чтобы цветок хорошо чувствовал себя, луковицу нужно закапывать в землю на глубину, равную трем ее размерам. Средний размер посадочного материала – это 4-5 см, так что закапывать его нужно на 12-15 см. Если луковица небольшая, хватит и 8-10 см.

Впрочем, учтите также свойства почвы. Если на вашем участке тяжелые разновидности – глина или суглинки – тогда глубину посадки тюльпанов можно уменьшить. Расстояние между луковицами должно составлять 7-10 см, цветку нужно пространство, чтобы хорошо развиться.

Выкопайте ямки, заложите в них луковицы корнями вниз, а затем засыпьте сверху той же почвой. Полейте, чтобы помочь тюльпанам выпускать корешки. Укрывать клумбу на зиму или поливать ее в холодные месяцы не понадобится.

Как подготовить луковицы тюльпанов к высадке

Если вы хотите, чтобы все ваши тюльпаны весной проросли, позаботьтесь о том, чтобы еще перед посадкой защитить их от разных болезней, прежде всего гнилостных. Для этого замочите их в подходящих препаратах, которые можно приобрести в любом садовом центре. Консультацию по выбору можно получить у продавцов. Также подойдет раствор марганцовки ярко-розового цвета. В нем луковицы тюльпанов выдерживают 30 минут.

Как правильно выкопать ямку под посадку тюльпана

Чтобы ваши цветы лучше прижились, их лучше не сажать в неподготовленную почву. Она может быть слишком плотной и растение не успеет прорастить в нее корни. Поэтому перед посадкой сделайте отверстия в земле, глубже необходимых, а на дно насыпьте слой рыхлого перегноя или компоста.

Поможет быстрее укорениться и добавление фосфорно-калийного удобрения. Одной столовой ложки хватит примерно на 10 луковиц. Просто всыпайте небольшое количество средства в лунку для посадки.

Подготовленный плодородный слой лучше покрыть небольшим слоем чистого речного песка и древесной золы. Такая подушка убережет луковицы от чрезмерного увлажнения и загнивания.

Цветы, которые успеют прижиться, весной быстро пробьются из земли и зацветут, как только установится оптимальная погода. Но не забывайте раз в 3-4 года пересаживать тюльпаны, чтобы им не было тесно на клумбе. В таком случае цветы начнут мельчать.

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