Где логотипы? Головоломка, которая загонит вас в тупик

Мы каждый день видим десятки логотипов. Они есть и на продуктах, и на рекламных билбордах, на заведениях, одежде и т.д.

Некоторые из них настолько известны, что большинство людей считают, что они могут очень легко их распознать. Однако недавно в сети появилась головоломка, что заставит кого-угодно сомневаться в своих знаниях.

Посмотрите на изображения с разными вариантами логотипов популярных компаний. Попытайтесь отличить настоящие лого от поддельных менее чем за 20 секунд.

Эта головоломка подходит даже для людей, не интересующихся брендами. Несмотря ни на что, каждый ежедневно сталкивается с логотипами, даже не осознавая этого.

Вероятно, вы никогда не рассматривали эти лого настолько тщательно, чтобы досконально знать расположение каждого цвета и элемента, поэтому эта задача на самом деле невероятно сложна. Она также является отличной проверкой внимательности и покажет, насколько хорошо вы запоминаете мелкие детали.

Решайте подобные задачи каждый день, чтобы развивать внимание, концентрацию и наблюдательность. Ваши когнитивные навыки не перманентны, поэтому нужно регулярно их тренировать.

Кроме того, головоломка заставит вас лучше запомнить то, как выглядят логотипы популярных брендов. Это может быть полезно, ведь поможет отличить оригинал от подделки в будущем.

Не огорчайтесь если вам не удалось справиться с заданием, оно было действительно трудным. А теперь посмотрите на верный ответ.

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