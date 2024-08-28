Где на кухне не стоит ставить микроволновку: эксперты назвали самые неудачные места
Микроволновая печь – незаменимая вещь в быту. Однако немногие задумываются о том, что для прибора нужно выбрать правильное место. Может показаться, что выбор ограничен только наличием свободного пространства, но важно поставить в приоритет безопасность.
Близкое расположение к определенным приборам может повлиять на производительность или даже создать опасность пожара. Эксперты рассказали, где на кухне не стоит ставить микроволновку.
Где не стоит ставить микроволновку
Микроволновку не следует ставить:
- у источника воды;
- в месте с ограниченной вентиляцией;
- рядом с другими основными электрическими приборами, такими как печи, телевизоры или радио.
Эксперты из Hisense подчеркнули, что следует избегать размещения микроволновок над плитой, поскольку печь может подвергаться воздействию пара, жира и тепла от приготовления пищи – это со временем может повредить прибор и создать потенциальную угрозу безопасности.
Брызги воды могут повредить прибор, но угроза не только в этом. Близость воды увеличивает риск поражения электрическим током.
Закрытый шкаф приведет к отсутствию циркуляции воздуха, что может вызвать перегрев микроволновки и потенциально привести к пожару.
Где можно ставить микроволновку
Эксперты отмечают, что есть пять главных аспектов, которые следует учитывать при размещении микроволновки:
- доступность;
- близость к розеткам;
- вентиляция;
- эффективность рабочего процесса;
- свободное пространство.
"Разместите микроволновку на высоте, к которой будет легко получить доступ, и в соответствии с инструкциями производителя", – рекомендует Крейг Нольд, главный инженер по регулированию микроволновок компании GE Appliances.
Убедитесь, что вокруг микроволновки, особенно с боков и сзади, достаточно места для надлежащей вентиляции.
Также следует учитывать, где находятся ваши электрические розетки, ваши личные нужды и безопасность детей. Вам также нужно найти место, которое обеспечивает легкий доступ, чтобы вы могли очистить микроволновку и продлить срок службы прибора.
Также важно учесть структурную опору. Убедитесь, что шкаф или встроенный корпус могут выдержать вес микроволновки, особенно когда он используется. Измерьте пространство, чтобы убедиться, что микроволновка помещается в назначенную зону, соблюдая указанные изготовителем промежутки для надлежащей вентиляции. Со встроенной микроволновой печью вам понадобится доступ для обслуживания и чистки.
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