Как отчистить стеклянную дверь духовки всего за полчаса: лайфхак

Кухня нуждается в регулярной очистке, а самыми грязными местами обычно являются плита и духовка. Стекло духовки может испачкаться жиром и пригоревшей пищей, но его можно легко очистить без специальных средств.

Агрессивным химическим растворам есть отличная альтернатива – этот ингредиент есть на каждой кухне. Как отчистить стеклянную дверь духовки всего за полчаса, рассказало издание Express.

Эффективный ингредиент

Стеклянная дверь часто загрязняется остатками жира или пригоревшей пищи, но ее можно легко очистить только одним кухонным ингредиентом – и это пищевая сода.

Часто на внутреннюю часть дверцы духовки не обращают внимания, игнорируя тот факт, что пригоревшая грязь может накапливаться годами.

Что же делает пищевую соду столь эффективной? Высокий уровень рН вступает в реакцию с кислым жиром и обугленной пищей, обеспечивая абразивное, но мягкое решение для загрязненной дверцы духовки.

Хотя использование пищевой соды требует немного больше времени и усилий, чем использование магазинного средства для чистки духовки, сода – это эффективная, безопасная и экологическая альтернатива химикатам.

Немного пищевой соды, губка и мягкая щетка – все, что вам нужно, чтобы очистить дверцу, избежав царапин.

Пошаговая инструкция

Обильно посыпьте стеклянную дверь содой. Затем смочите губку и потрите ею поверхность с содой, чтобы образовалась густая паста. Цель состоит в том, чтобы покрыть все стеклянные дверцы духовки пастой из пищевой соды. Если паста густая и комковатая, добавьте больше воды. Дайте этой смеси осесть на стеклянной дверце духовки в течение 30 минут. Снова смочите мочалку и начните процесс осторожной чистки. Затем протрите влажной губкой, чтобы удалить остатки смеси пищевой соды.

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