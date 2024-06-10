Главное – не сдаваться: гороскоп до 16 июня для каждого знака зодиака

Воинствующий Марс только что перешел в земной знак Тельца, где пробудет до конца июля. Поскольку планета действия теперь находится в наиболее устойчивом из знаков, сейчас самое время увидеть, как все, что вы начали, близится к финишу.

Астрологи убеждают, даже если вам кажется, что дело не двигается, или двигается слишком медленно, просто продолжайте действовать. Иногда больше всего вам нужна не удача или умение, а чистая решительность. Вы будете поражены своими результатами. А эти подсказки помогут вам достичь их.

Овен

Когда вся жизнь кажется борьбой, легко утонуть в мыслях обо всех "неправильных" решениях, которые вы когда-либо сделали. Вы говорите себе, что ваше будущее было бы светлее, если бы вы усерднее учились, овладели разными навыками, больше инвестировали в одни отношения и меньше в другие. Но постарайтесь утихомирить этот внутренний голос. Все, что вам нужно сейчас делать это работать с тем, что у вас есть. Все нужные инструменты уже у вас в руках. Просто спокойно действуйте.

Телец

В последнее время вы вовсю пытаетесь расслабиться, проявлять гибкость и открытость к миру, но вам это не удается. На этой неделе вы можете решить, что пора отказаться от хладнокровия и снова начать самоутверждаться. Если вам надоело разрешать другим устанавливать для вас условия, сделайте так, чтобы ваш голос был услышан. Если вы чувствуете, что всегда изо всех сил стараетесь для других, напомните им, что у вас тоже есть потребности. Важно помнить, что хотя вы не можете все контролировать, вы все равно имеете право голоса.

Близнецы

Люди склонны недооценивать вас. Они предполагают, что за вашим добродушным внешним видом ничего нет, или воспринимают ваше доброжелательное поведение как знак того, что вы не можете или не хотите постоять за себя. Это огорчает, и иногда все, что вам нужно, это громко заявить о себе и потребовать, чтобы к вам относились серьезно. На этой неделе не время беспокоиться о том, что о вас думают другие. Важно то, что вы знаете, кто вы, и даже если вас за это не признают, вам все равно есть чем гордиться.

Рак

Иногда бывает страшно сознаться в своих желаниях. Возможно, вы беспокоитесь, что другие сочтут ваши планы смехотворными; возможно, в глубине души вы не верите в свои силы. Вы думаете, что безопаснее сохранять свои амбиции в секрете – тогда никто не сможет вас разочаровать или усомниться в вас. Обратная сторона медали, что в такой тишине вам никто не может помочь. Ничего хорошего не произойдет, если вы будете прятаться. Так что на этой неделе расскажите своим друзьям, над чем вы работаете и о чем мечтаете. Желание творить в своей жизни великие дела не так и бессмысленно, поэтому перестаньте вести себя так, будто этого стоит стыдиться.

Лев

На этой неделе вы можете достичь огромных успехов в труде, но прогресс не произойдет сам по себе. Вы должны начать действовать. Это может означать, что вам придется попросить о том, что вам нужно, или подать заявку на возможность, которая кажется достижимой. Возможно, это означает неприятный разговор с кем-то, кто плохо относится к вам. Как бы вы ни хотели сохранить мир, сейчас не время уклоняться от конфликта. Ваша задача – бороться за себя, а не вежливо подчиняться.

Дева

Независимо от того, насколько уравновешенным вы обычно являетесь, на этой неделе вы, скорее всего, будете чувствовать себя агрессивно. Слова других людей раздражают вас, ваши собственные текущие дела кажутся вам душными, а мир в целом стал полон жестокости и несправедливости, и это для вас невыносимо. Тем не менее, ваша энергия сейчас мощная, но не нескончаемая. Выберите битву, в которой действительно хотите принять участие. И стойте на своем. Если вы попытаетесь участвовать в каждой схватке, которая встречается на вашем пути, вы быстро выгорите. Будьте смелыми и принципиальными, но будьте также разумны.

Весы

Вы цените свое сообщество, но в последнее время некоторые люди в нем сводят вас с ума. Вам надоели мелкие драмы и конкуренция на уровне эго. Соблазнительно полностью уйти в себя, отвлечься от всего напряжения и суеты и действовать своими силами. Если вам нужно выделить немного времени наедине, чтобы восстановить силы и сосредоточиться на этой неделе, сделайте это приоритетом, но не думайте, что одиночество является долгосрочным решением. Ответ не в том, чтобы отвлечься от конфликта, а в том, чтобы самостоятельно найти выход из него.

Скорпион

Вас часто привлекают люди, такие же целеустремленные, как и вы, и личносты достаточно сильные, чтобы отвечать вашим собственным требованиям к себе. Но хотя это приводит к дружбе и отношениям, глубоким и прекрасным, это также может привести к неразрешимым конфликтам. Невозможно ничего решить, когда обе стороны настолько упрямы, что ни в чем не уступают друг другу. Если вы застряли в таком конфликте, подумайте творчески о том, как выпутаться из ситуации. Речь идет не о том, чтобы сдаться, а о том, чтобы найти место, где снова станет возможно искреннее слушание и движение вперед.

Стрелец

Вероятно, в последнее время вы чувствовали себя в ловушке. Возможно, вы сможете указать на конкретные проблемы, которые вас тяготят. Чувство угнетения может быть для вас очень тяжелым и даже сбивать с толку. В любом случае, худшее, что вы можете сделать на этой неделе, – это сидеть и размышлять вместо действовать. Найдите выход своей энергии разочарования. Вам нужно двигаться, взаимодействовать с новыми людьми и участвовать в жизни вокруг вас. Невозможно найти выход из этого чувства без конкретных действий.

Козерог

На этой неделе вам сложно собрать мотивацию к выполнению работы. Ваш разум продолжает блуждать, и вы долго решаете задачи, которые обычно были бы простым делом. У вас достаточно энергии для веселого общения и собственных творческих проектов – вам просто не хватает сил глубоко заботиться о работе. Не пытайтесь себя вынудить. Вместо этого сейчас позвольте себе делать минимум, который сойдет с рук. Оставшуюся энергию сохраните для того, к чему вас действительно тянет.

Водолей

Конфликты, которые вы уже давно урегулировали, на этой неделе могут снова всплыть, раны, которые, как вы думали, зажили, могут снова открыться. Раздражает, что прогресс занимает так много времени — еще хуже, когда его тормозят. Есть некоторые уроки, которые нужно продолжать учить снова и снова. Но это не значит, что вы бесполезно крутите педали. Все это время вы росли и становились сильнее, и теперь это заметно, как никогда. У вас есть навыки и поддержка, необходимые для того, чтобы справиться со всем, что встретится на вашем пути.

Рыбы

Вы представляете, что если бы вы могли направить всю свою энергию на единственную цель, вас было бы невозможно остановить. Но у вас нет нужной способности к фокусировке. По крайней мере, сейчас. Ваше внимание рассеивается. Вы хотите сотню разных вариантов будущего, вы хотите быть повсюду одновременно, вы хотите испытать все, что может предложить мир. Это не плохо, именно так вы становитесь всесторонне развитым человеком, способным рассказать множество интересных историй. Попытайтесь расставить приоритеты. Вы можете сделать многое сразу, но не можете сделать все, поэтому решайте, что для вас самое важное.

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