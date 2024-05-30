Горох будет большим и сладким: чем подкормить в июне

В июне наступает сезон свежего зеленого горошка – овоща семейства бобовых, который имеет не только приятный свежий аромат, но и придает блюдам приятную сладость. Однако, без правильной подкормки получить действительно хороший урожай гороха – молодого или созревшего – не получится.

Огородники знают, чем нужно обрабатывать кусты гороха, чтобы собрать с них максимум плодов. OBOZ.UA поинтересовался их советами и рецептами.

Главная особенность бобовых состоит в том, что они почти не нуждаются во внесении азотных удобрений – эти виды, включая горох, умеют эффективно улавливать элемент из окружающей среды и даже сами обогащают им землю. Другое дело – калий и фосфор. Эти два компонента гороху просто необходимы, чтобы хорошо уродить.

Опытные огородники указывают, что недостаток фосфора в почве плохо сказывается на горохе. Его клубеньковые бактерии, помогающие накапливать азот, действуют неправильным образом. Это плохо влияет на формирование и развитие зерна. Оно созревает медленнее, получается меньше по размеру и в результате содержит меньше питательных веществ.

Наибольшую потребность в подкормке растение имеет на ранних фазах роста. Тогда необходимо обрабатывать грядку, где она растет, калийно-фосфорными удобрениями. Также растению понадобятся молибден, бор, медь и другие питательные элементы.

А вот когда горох начинает созревать, его можно подлить настоем древесной золы. Наполните сухой золой ведро на треть, залейте его доверху горячей водой и оставьте настаиваться на 48 часов. Иногда помешивайте жидкость. Далее тщательно профильтруйте настой. Его можно вносить как корневую подкормку под кусты гороха, а можно опрыскивать им растения для борьбы с вредителями.

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