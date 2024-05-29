Почему огурцы становятся горькими: как этого избежать

Огурцы – полезные и питательные овощи, однако часто вместо вкусного хрустящего урожая на грядках вырастают мелкие и горькие плоды. Вещество, которое придает огурцам выраженную горечь, называется кукурбитацин, а концентрируется оно в кожуре и в местах крепления плодоножки.

Ученые говорят, что генетически свойство накапливать горечь присуще всем огурцам, но селекционеры вывели сорта, не имеющие неприятного привкуса. Почему же домашние огурцы часто горчат? Причина – в нарушении условий выращивания. OBOZ.UA разбирался, как правильно выращивать огурцы, чтобы плоды были ароматными и вкусными.

Полив и рыхление

В первую очередь на горечь влияет неправильный полив. Нерегулярное увлажнение приводит к пересыханию плодов. Корешки быстро отмирают, листья слабеют, прекращается образование органических веществ. Результат – мелкие и горькие огурцы.

Поливать огурцы нужно регулярно и обильно, используя теплую отстоянную воду не ниже 20 ⁰C. Огурцы имеют неглубокую корневую систему, поэтому рыхлить грядку следует осторожно.

Температура

Перепады температуры оказывают влияние на вкусовые качества огурцов. Большая разница между дневной и ночной температурами может привести к появлению в плодах горечи. Выход есть – лучше сажать огурцы не на солнце, а в тени. В холодные ночи следует прикрывать кусты нетканым агроволокном.

Удобрения

Свежий навоз или компост вызывают появление горечи в плодах. Лучше всего подкармливать грядки полностью перепревшим навозом.

Что делать с горькими огурцами

Кукурбитацин разлагается при высокой температуре, поэтому горькие огурцы можно использовать для консервирования и маринования. Просто залейте огурцы кипящим рассолом или маринадом, и горечь пройдет.

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