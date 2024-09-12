Гороскоп на 12 сентября: 4 знака зодиака смогут сделать шаг в будущее

Ничто не помогает проложить путь к успеху так, как трин Луны и Меркурия в нашем гороскопе. И именно в таком положении эти объекты будут находиться 12 сентября.

На каждого изливается поток целебной энергии. Но для четырех знаков зодиака он будет особенно интенсивным, обещают астрологи. Они ощутят облегчение и готовность сделать следующий шаг. Читайте этот гороскоп, чтобы узнать, какие знаки сегодня у Вселенной в фаворе.

Телец

Вы чувствуете, будто что-то внутри вас освободилось. Возможно, вы занимались какой-то тяжелой работой, и благодаря собственным усилиям освободились от чего-то подавляющего вас. Поскольку трин Луны и Меркурия ускоряет события, вы можете даже почувствовать головокружение из-за этого.

Сегодня удачный день, чтобы вводить здоровые пищевые привычки или начинать заниматься спортом. Все эти действия могут повысить уровень энергии и то, как вы воспринимаете мир вокруг вас. Благословение дня приходит к вам в форме очищения от негативной энергии. Вы исследовали, что может быть не так и определили, над чем следует поработать.

Лев

В вашей жизни завершается определенный этап, давно приближавшийся к концу. Вы долго и упорно работали над определенным проектом, которым вы можете быть сами. То, что приносит вам трин Луны и Меркурия – это свет в конце тоннеля. Ваше благословение дня – это здоровье и телесная мудрость. Это значит, что вы наконец-то поняли, что нет никакой реальной разницы между телом и разумом. Всё это часть целостной системы организма.

Вы получите больше контроля над своей жизнью. Все зависит от вас, и это доставляет вам радость. Только вы являетесь тем человеком, который может принести вам радость или печаль. И с помощью транзитной Луны в трине с Меркурием вы сможете сделать свой главный выбор.

Дева

Вы чувствуете, что страдали всю жизнь, и хотя это может звучать как жалость к себе, реальность такова, что никто кроме вас не знает, через что вам пришлось пройти, и как все это выдержать. И облегчение наконец-то приходит. Четверг приносит вам благословение более легкого, здорового отношения. То, что сейчас кажется благом, может стать основой вашего дальнейшего гармоничного существования. Сегодня отнеситесь к этому серьезно.

Одна вещь, которую вы начали замечать, состоит в том, что здоровье – это богатство. И хотя это звучит как клише, на самом деле все так и есть. И теперь вы это понимаете. Позаботьтесь о своем здоровье и Вселенная будет еще более благосклонна к вам.

Стрелец

Все быстро меняется для вас, поскольку вы наконец-то смирились с мыслью, что это не только ваша жизнь и она не будет продолжаться вечно. Вы живете в настоящем, и именно здесь происходят самые крутые вещи. Сегодня вы заметите, что этот день ощущается благословенным. Что-то происходит, и это что-то наконец-то приобретает четкую форму. В вашей жизни появляется новый смысл.

Благословение дня для вас – примирение с этими мыслями. Все, что у вас сейчас есть, это то, с чем вам нужно работать. Будьте благоразумны и уважайте свою жизнь, и этот день даст вам новый образ мышления, который поможет поддерживать ваше здоровье и благополучие.

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