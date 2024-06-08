Гороскоп на июнь: шесть дат станут определяющими для всех знаков зодиака

Астрологи определили ключевые июньские даты, которые могут стать судьбоносными для всех знаков. В эти дни возможны важные новости, неожиданные события и перспективные открытия.

Согласно прогнозу, наибольшее влияние будет иметь переход Сатурна у Рыбы, а Марса – в Тельца. 16-17 июня Венера и Меркурий войдут в знак Рака, а в день солнцестояния начнется астрологическое лето.

Ключевые даты в июне

8 июня: Марс входит в Тельца.

16 июня: Венера входит в Рак.

17 июня: Меркурий входит в Рак.

20 июня: начинается сезон Раков + летнее солнцестояние.

21 июня: полнолуние.

29 июня: ретроградный Сатурн в Рыбах.

Транзит Венеры в Близнецах

Темная полоса временно наступит 8 июня, когда Венера в Близнецах встретится с Сатурном в Рыбах. Это не самый лучший день, чтобы признаваться кому-то в чувствах, идти на романтические свидания или делать предложения. Астрологи предсказывают конфликты и недоразумения. В течение нескольких недель вам может быть сложно найти здоровый выход для своего гнева и разочарования.

9 июня Солнце в Близнецах "столкнется" с Сатурном в Рыбах. Вероятны временные неудачи и задержки в планах. Это важное время для реализации целей. Возможно, вам даже придется внести некоторые коррективы в планы или чем-то пожертвовать, чтобы двигаться вперед. 11 июня, когда Марс в Тельце встретится с Плутоном в Водолее, вы захотите сделать все возможное, чтобы быть самосознательным. Не стоит делать поспешные выводы или реагировать на триггеры.

Что принесут даты 16 и 17 июня

16 июня ситуация наконец-то наладится, а в воздухе будет витать романтика. Однако астрологи предостерегают не слишком доверять новым знакомым.

Следующие несколько недель принесут нежную и ностальгическую энергию в ваши отношения. Если вы одиноки, есть шанс встретить особого человека.

День неопределенности и путаницы

17 июня, когда Меркурий в Близнецах столкнется с Нептуном в Рыбах, возникнет неразбериха. В этот день легко что-нибудь неправильно понять, пропустить встречи или попасть в пробку. Очень трудно будет сосредоточиться на чем-то важном, так что отложите определенные задачи на другой день. Позже в тот же день Меркурий войдет в Рак, приглашая на не слишком приятный аттракцион эмоциональных горок в течение нескольких недель. С другой стороны, этот транзит может усилить вашу интуицию.

Летнее солнцестояние

20 июня вы можете почувствовать себя уставшими или чувствительными. Подумайте о том, чтобы отдохнуть, взять выходной, принять ванную или излить свои чувства в творчество.

Позже Солнце войдет в Рак, что всегда совпадает с летним солнцестоянием. Транзит будет побуждать наладить связь с семьей и сосредоточиться на том, чтобы сделать свою жизнь максимально уютной и комфортной.

Что принесет июньское полнолуние

21 июня полнолуние в Козероге принесет момент кульминации и привлечет внимание к вашим последним достижениям. Это мощный день для размышления. Вы можете получить повышение по службе или какую-либо награду или благодарность за свой тяжелый труд.

Вы будете готовы взять на себя новые обязательства 26 июня, когда Меркурий в Раке встретится с Сатурном в Рыбах. Планеты любви Венера и Марс соединятся на небе 28 июня и принесут романтическую и творческую атмосферу. Это прекрасный день, чтобы спланировать вечеринку или пойти на первое свидание или даже признаться кому-то в чувствах.

Ретроградный Сатурн

Сатурн, планета ограничений, границ и ответственности станет ретроградной 29 июня. Придется обратить внимание на тему обязательств. Месяц завершится неожиданными, но приятными новостями, когда Меркурий в Раке соединится с Ураном. Вы удивите других своими спонтанными решениями. Достаточно нестандартная идея может быть реализована и принесет вознаграждения.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп Таро для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.