Гортензии будут радовать глаз: средство из кухни поможет защитить цветы и обеспечит пышное цветение

Гортензия – одно из самых заметных украшений сада, ведь ее огромные соцветия невозможно обойти вниманием. Опытные садоводы говорят, что есть способ сделать цветение гортензии еще более пышным, а заодно защитить растение от вредителей.

Как узнал OBOZ.UA, чудо-средством, которое поможет с обеими этими задачами, является один из видов обычных кухонных отходов. И речь о кожуре от апельсина.

Она содержит питательные вещества, необходимые для интенсивного роста гортензии. А также лимонную кислоту, которая подкисляет почву, что очень нравится декоративному растению. Оно даже может менять цвет соцветий под таким воздействием.

Кроме того, кожура апельсинов содержат азот, который помогает растениям формировать пышную зеленую массу. А еще в ее составе есть фосфор и калий, без которых невозможно здоровое цветение. Такой тип удобрения вдобавок помогает удерживать воду в почве, что может быть чрезвычайно важным в жару. Все, что вам нужно сделать, это собирать апельсиновые шкурки в контейнер с крышкой и раз в месяц раскладывать их под кустами гортензии, присыпая тонким слоем земли. Это дает время средству постепенно разлагаться естественным способом, высвобождая питательные вещества.

И это еще не вся польза, которую можно получить от данного натурального средства. Запах апельсина отпугивает таких вредителей, как комары или тли. Он усложняет им ориентацию в пространстве, поэтому вредители избегают областей, где пахнет апельсинами.

Чтобы приготовить средство от насекомых на основе апельсиновой кожуры, просто положите несколько кусочков в посудину и залейте их горячей водой. Хорошо перемешайте все и дайте остыть. Получившуюся жидкость перелейте в бутылку с распылителем и обработайте из нее кусты. Такой спрей будет безопасен для гортензии, зато хорошо защитит ее от насекомых.

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