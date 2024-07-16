Горячий или холодный? Какой кофе лучше охлаждает в жару: объяснение

Когда на улице жарко, многие из нас ищут способы охладиться и освежиться. На первый взгляд, ответ может показаться очевидным – холодный кофе должен быть более освежающим.

Однако, как и во многих других случаях, все не так просто. О том, какой кофе лучше охлаждает в жару, пишут sprudge и unlawfulthreads.com.

Согласно научным данным, употребление горячего кофе на самом деле может помочь регулировать температуру тела и сохранять прохладу.

Как горячий кофе сохраняет прохладу в жаркие дни

Стимулирование потоотделения. Когда вы пьете горячий напиток, например кофе, температура вашего тела немного повышается. Это запускает естественный механизм охлаждения вашего тела: потоотделение. Потоотделение позволяет теплу испаряться с вашей кожи, рассеивая избыток тепла и обеспечивая охлаждающий эффект.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Applied Physiology, показало, что горячие напитки, например кофе, могут повышать скорость потоотделения и способствовать терморегуляции.

В другом исследовании, проведенном учеными из Сиднейского университета, участникам давали "безалкогольные напитки из колотого льда", а другой группе подавали напитки "нормальной температуры". Сравнив температуру тела до и после эксперимента, исследователи обнаружили, что холодные напитки могут сделать ваше тело горячее, чем напитки, поданные при более высокой температуре.

Это, предположительно, связано с отсутствием дополнительного потоотделения от более прохладных напитков. А пот — это ключ. Чем больше пота, тем больше испарение, тем больше охлаждение.

Кроме того, во многих странах Ближнего Востока, где обычно высокие температуры, люди любят потягивать горячий кофе, например, турецкий кофе или кахва. Они считают, что первоначальное тепло стимулирует потоотделение, помогая сохранять прохладу тела в засушливом климате.

Вазодилатация. Употребление горячего кофе также может вызвать вазодилатацию, то есть расширение кровеносных сосудов по всему телу. Этот процесс усиливает кровоток и циркуляцию. Когда кровеносные сосуды у поверхности кожи расширяются, тепло может выделяться через кожу, способствуя охлаждению. Исследование, опубликованное в American Journal of Physiology, показало, что горячие напитки, такие как кофе, могут приводить к вазодилатации и улучшать терморегуляцию.

В Эфиопии, на родине кофе, местные жители обычно пьют горячий заваренный кофе, известный как "буна", в теплую погоду. Они считают, что расширение кровеносных сосудов от горячего кофе помогает рассеивать тепло из тела и обеспечивает облегчение от палящего климата.

Хотя это может показаться нелогичным, употребление горячего кофе действительно может помочь вам сохранять прохладу в жаркие дни. Стимулируя потоотделение, способствуя расширению сосудов и запуская внутренние реакции охлаждения, кофе играет удивительную роль в терморегуляции. Культурные традиции в жарких регионах еще больше подтверждают эту идею. Так что в следующий раз, когда вы потянетесь за чашкой горячего кофе в знойный день, будьте уверены, что наука и культура на вашей стороне.

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