Готовимся к следующей весне: какие цветы нужно посадить в августе

Когда приходит весна, нам всегда хочется, чтобы цветы в саду распустились как можно скорее. И поработать нам этим следует именно в августе.

Опытные садоводы рекомендуют высаживать в это время некоторые цветы, чтобы в следующем сезоне они распустились, как только наступит их время. Издание Homes and Gardens собрало семерку таких цветов.

Львиный зев

Эти цветы могут справиться с зимними холодами, поэтому посев выносливых однолетних растений в конце августа дает сильные растения, которые зацветут в мае. Засейте семена в условиях помещения при температуре 15-17 градусов и покройте их небольшим количеством компоста. Пересаживайте рассаду в сад по крайней мере за шесть недель до первых заморозков. Тогда растения успеют хорошо укорениться. Когда львыний зев зацветет, не забывайте снимать уже увядшие цветы, чтобы продлить период их цветения.

Дельфиниум

Растение дает высокие стебли с соцветиями в оттенках синего, розового, белого и красного. А еще эти цветы богаты нектаром и являются прекрасной приманкой для пчел и бабочек. Семена дельфиниума можно высевать в открытую почву в конце августа. Расстояние между рядками делайте в 25-30 см. Но перед этим положите семена на неделю или две в холодильник – так они лучше прорастут. И не забывайте защищать молодые растения от улиток.

Чернушка

Растет этот однолетний цветок очень быстро и хорошо насевается сам, так что это причина его не обрезать. Сеять чернушку хорошо именно в августе. Закладывают семена в землю в августе или сентябре, углубляя в грунт на 1-1,5 см и делая расстояние между ними 15-20 см. Можно хаотично рассыпать их по земле и слегка завернуть сверху. Тогда цветок хорошо перезимует и распустится уже в следующем мае.

Лунник

Это очень выносливое двухлетнее растение, которое эффективно укоренится, если посадить его в августе, и будет хорошо цвести в следующем сезоне. И даже когда лепестки лунника увянут, на клумбе останутся красивые гроздья коробочек с семенами, напоминающими полнолуние. Сейте семена в конце лета в условиях помещения, разбрасывая его по поддону, заполненному компостом. Приблизительно через 7-10 дней вы увидите первые всходы. Пикируйте и рассадите их по отдельным горшкам. Это даст растению хорошо окрепнуть перед зимой. Высаживайте молодые саженцы во двор на расстоянии не менее 30 см ранней осенью, чтобы они укоренились до зимы.

Дикая морковь

Это двухлетнее растение дает очень красивые ажурные соцветия, которые станут настоящим украшением вашего сада. Красивее всего оно смотрится на клумбах с дикими цветами. Засевать дикую морковь в августе можно в открытый грунт. А можно вырастить рассаду дома. Цветок хорошо приживется до первых холодов.

Амми большая

Чтобы любоваться белыми соцветиями растения, его рекомендуют сеять в конце августа или начале сентября. Тогда оно раньше прорастет весной и будет крепче. У амми большие длинные стержневые корни, поэтому ее нужно сеять в глубокие горшки или большие модули. Или сразу в грунт, чтобы свести к минимуму любое повреждение этого стержневого корня. Растения, посеянные в помещении в конце августа, можно пересадить на улицу осенью или выращивать зимой в больших горшках в холодном парнике и высадить во двор весной.

Календула

Простой в выращивании однолетний цветок может давать цветы с мая по июль, если вы посеете его в конце лета. Высаживайте календулу в открытую землю там, где вы хотите ее вырастить. Засыпьте семена землей или компостом на 1,5 см. Если температура воздуха при этом будет 20-22 градуса, прорастет она уже через 1-2 недели. Выносливые растения перезимуют и расцветут весной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ухаживать за розами после того, как они отцвели.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.