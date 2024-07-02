Готовьте чай и закрывайте окна: семь лайфхаков, которые помогут пережить летнюю жару

Летняя жара может быть настоящим вызовом даже для тех, кто обожает тепло и солнце. Высокие температуры могут привести к усталости, обезвоживанию и другим проблемам со здоровьем, что осложняет нашу повседневную жизнь.

Однако есть множество простых и эффективных лайфхаков, которые помогут вам сохранить прохладу и комфорт в жаркие летние дни. BOBVILA пишет о семи из них.

Заморозьте подушку

Если ночью не спадает высокая температура, жара может помешать сну. Одним из быстрых способов решения проблемы является сворачивание подушки, ее помещение в пластиковый пакет и заморозка на 10 минут. Если морозильник уже полон мороженого, заморозьте только наволочку. Быстрая заморозка создает временный охлаждающий эффект, который может помочь вам задремать. Для резерва держите в морозильнике дополнительную наволочку, чтобы вы могли быстро сменить ее, если проснетесь посреди душной ночи.

Смочите простыни

Так называемый египетский метод обещает вам прохладу жаркими летними ночами. Намочите простыню или большое банное полотенце прохладной водой и отожмите его или пропустите через цикл отжима в стиральной машине, пока оно не станет влажным, но с него не будет капать. Это будет ваше новое одеяло от жары. Держите возле кровати пульверизатор с водой и небольшим количеством спирта: если вы проснетесь в жаре, дополнительно сбрызните простыню. Другая идея в том же духе заключается в том, чтоб намочить и отжать простыню, а затем повесить ее перед открытым окном, ближайшим к вашей кровати, чтобы сделать бриз еще более приятным.

Разбейте лед

Поставьте миску, полную льда, перед настольным вентилятором. По мере таяния льда вентилятор будет дуть на вас более прохладным воздухом. Конечно, вам нужно находиться достаточно близко, чтобы насладиться преимуществами. Лучше всего попробовать этот трюк, пока вы работаете за столом, или поставить комбинацию вентилятора и миски рядом с плитой на кухонном столе, пока вы готовите.

Закройте шторы

Хотя вам, возможно, не хочется загораживать вид на красивые окрестности, закрытые шторы и занавески действительно могут помочь сохранить прохладу в вашем доме. Даже двухкамерные энергосберегающие окна с трудом справляются с трехзначными температурами; помогите им, закрыв оконные покрытия, чтобы еще больше заблокировать проникновение тепла в ваше помещение.

Приготовьте ментоловый чай

Органическое соединение ментол активирует белковые сенсорные рецепторы во рту, которые заставляют нас чувствовать холод. Поэтому продукты, содержащие ментол, такие как мята, эстрагон, базилик и орегано, дают ощущение прохлады. Чай с орегано может быть не особенно приятным на вкус, но стакан холодного мятного чая со льдом в жаркий день может быть довольно вкусным и освежающим.

Сократите использование бытовой техники

Бытовая техника, электроника и даже обычные лампочки нагревают ваш дом, поэтому включайте их как можно реже. Запускайте стиральную машину только при полной загрузке и развешивайте белье на бельевой веревке. Не пользуйтесь посудомоечной машиной. Вместо этого мойте посуду в раковине и дайте ей высохнуть на воздухе. Держитесь подальше от духовки и плиты и выбирайте микроволновую печь или гриль.

Включите вентилятор при включенном кондиционере

Использование потолочного вентилятора при работе кондиционера может удвоить эффект охлаждения. Кондиционер снижает температуру воздуха, а вентилятор распространяет прохладный воздух по всему помещению. Усиление циркуляции воздуха создает эффект охлаждения ветром.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как пережить сильную жару без серьезного вреда для организма. Сделать это можно, соблюдая несложные рекомендации и имея представление о том, какие симптомы свидетельствуют о появлении у человека теплового истощения или теплового удара.

Следует отметить, что в ближайшие дни в Украине будет сохраняться аномальная жара. И высокие температуры опасны не только людям, но и животным.