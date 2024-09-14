Грызуны даже не подойдут: что посадить на огороде, чтобы отпугнуть мышей

Мелкие грызуны способны нанести вред не только дома, но и в огороде – это знает каждый дачник. Но не каждый в курсе, что бороться с проблемой можно с помощью растений на грядках.

Все дело в эфирных маслах и других веществах, содержащихся в этих растениях. Они отпугивают мышей, хомяков и других грызунов и не дают им испортить урожай. OBOZ.UA собрал несколько вариантов.

Чеснок и лук

Соединения серы из этих растений являются эволюционным приспособлением, призванным защищать их от разного рода вредителей. Мелкие животные обходят чеснок и лук, потому что они сильно раздражают им слизистые. Посадите эту культуры между грядками, чтобы держать мышей подальше от них.

Лаванда

Запах лаванды, такой приятный для нас, невыносим для грызунов. Украсьте этими эффектными кустами огород и не волнуйтесь из-за мышей.

Нарциссы

Растение отпугивает грызунов не только в период цветения. Все части нарциссов содержат отравляющие вещества, которые могут приводить к сильным расстройствам пищеварения у мелких животных. Именно поэтому позаботьтесь, чтобы к ним не добрались також ваши кошки, собаки или кролики.

Хризантемы

Сильный запах хризантемы очень не нравится мышам. Это растение содержит естественную комбинацию инсектицидных соединений, которые отпугивают также насекомых. Но, опять же, позаботьтесь о том, чтобы кошки и собаки не контактировали с хризантемами. Для них это тоже небезопасно.

Шалфей

Грызуны ненавидят запахи как зеленого, так и белого шалфея. А вы можете добавлять его в горячие напитки и некоторые блюда. То есть эта трава будет вам полезна, с какой стороны не посмотри.

Мята

Особенно неприятными для мышей, крыс и хомяков перечная и колосистая мята – они имеют самый сильный запах среди всех типов этой травы. Но лучше выращивайте мяту в горшках, а не в открытом грунте, потому что она очень быстро разрастается и может вытеснять другие растения.

Лемонграсс

Это тропическое травянистое растение известно своим свежим цитрусовым ароматом. И именно этот аромат не нравится грызунам. Выбирайте сорт и вид по своему вкусу и условиям выращивания.

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