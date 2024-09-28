Хэллоуин уже скоро: как сделать дома 'вампирские губы'

Хеллоуин не за горами, а это значит, что самое время начать тренироваться делать макияж для праздничной вечеринки. К примеру, создать себе "вампирские" губы.

В соцсетях уже можно найти немало тюториалов, как это сделать. OBOZ.UA рассказывает обо всех деталях. И ключевым для создания образа является эффект омбре, который нужно научиться делать.

Чтобы добиться нужного эффекта, вам понадобятся два продукта для макияжа губ – темный и кроваво-красный. Если не боитесь выглядеть максимально дерзко, в качестве темного используйте черный. Впрочем, можно сделать более мягкий образ с помощью темно-коричневого продукта.

Начните макияж с того, что подготовьте губы – продукт должен лечь на них ровно. Проведите деликатное отшелушивание и нанесите увлажняющий бальзам. Излишки промокните бумажной салфеткой.

Затем темным продуктом очертите контур губ. Это может быть как черный карандаш, так и стойкая жидкая помада как в этом туториале для быстрого и легкого создания "вампирских" губ. Главное – создать ровную линию. Пространство внутри губ оставьте не закрашеным.

Теперь приходит время кровавого красного. Нанесите его на внутреннюю часть рта, заполнив все свободное пространство внутри темной линии. Теперь осталось аккуратно растушевать продукты, чтобы цвета плавно переходили друг в друга, создавая эффект омбре. Не забудьте снять излишки продуктов, чтобы макияж не растекался.

Если вы хотите создать более драматичный образ, вы можете дорисовать темным карандашом или помадой шипы вокруг губ и темные полосы поверх красного цвета. Это будет выглядеть весьма эффектно.

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