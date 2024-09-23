Как подобрать идеальный оттенок красной помады: советы экспертов

Красная помада – это не просто акцент в макияже. Это настоящий стейтмент, способный наполнить образ энергией и определить его характер только одним штрихом.

Визажисты уверяют, что у каждой женщины должна быть хотя бы одна красная помада, которой она пользовалась бы хоть каждый день, хоть для создания особого настроения. Но при этом важно правильно выбрать оттенок. Как это сделать, рассказали эксперты издания Glamour.

Красить губы красным женщины начали еще в древности, буквально сразу после изобретения косметики. Яркие от природы уста являются признаком молодости и здоровья, чтобы подчеркнуть эти качества, и появились на свет первые прототипы красной помады – пигменты измельченных насекомых, плодовые соки и т.д.

Историки могут проследить происхождение красной помады в Месопотамию около 5000 лет назад. Тогда для создания средства могли даже измельчать драгоценные камни и смешивать их с маслом или воском для лучшего нанесения.

С тех пор прошло очень много времени, а ученые придумали массу компонентов, которые не только хорошо держатся на губах, но и ухаживают за кожей. Однако вопрос подбора правильного оттенка до сих пор остается актуальным.

Чтобы сделать это безошибочно, нужно ориентироваться на подтон своей кожи, утверждают визажисты. Оттенок красного должен совпадать с ним: теплая внешность требует теплых цветов, а холодная – холодных. Посмотрите на сосуды на своих руках, если они синие или фиолетовые, значит ваш цвет холодный, а если зеленоватые – теплый. В первом случае больше подойдут оттенки с оранжевым подтоном, а во втором – синим или розовым. Впрочем, классический красный подойдет всем.

При этом формула помады тоже важна. Выбирайте комфортный и выигрышный для себя вариант. Матовые помады могут сушить губы, а глянцевые или перламутровые подчеркивают складки на коже.

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