Хорошего кофе не было: что пили в СССР по утрам

Несмотря на мифы о самых вкусных продуктах в СССР, на самом деле качество пищи и напитков в советское время оставляло желать лучшего. Особенно плохо дела состояли с продуктами, которые не росли ни в одной из союзных республик.

К таким продуктам можно отнести, например кофе. Найти приличные зерна в Союзе было практически невозможно. Однако люди бодрили себя какими-то напитками, которые должны были заменить кофе. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Кофейный напиток

На прилавках советских магазинов можно было увидеть коробки с надписью "Кофейный напиток". Найти хоть чуть-чуть молотого кофе в таких смесях было практически нереально. В основном в ее состав входили ячмень, рожь, овес и молотый корень цикория. Иногда среди ингредиентов встречались соя или даже желуди. Заваренный порошок напоминал кофе только отдаленно – скорее это был вкус пережженного зерна, который часто маскировали молоком. А тонизирующий эффект производили только те смеси, которые содержали цикорий.

Чайный гриб

Сейчас продукт жизнедеятельности этого странного организма получил название комбуча и продается как модный и полезный напиток. Действительно, ферментированная с помощью чайного гриба жидкость приносит определенную пользу пищеварению, а еще хорошо освежает в жару, в частности благодаря природному содержанию углекислого газа. Но употреблять комбучу нужно умеренно. К тому же ее тонизирующий эффект достаточно невысок.

Чай

В отличие от кофе, чай рос в некоторых среднеазиатских и кавказских республиках СССР. К примеру в Грузии и Азербайджане. Качество собранных листьев было не слишком высоким, ведь правильной технологии его сбора и ферментирования, которыми владеют в традиционных чайных регионах, придерживались плохо. Тем не менее, кофеин этот напиток содержал, а значит, и имел тонизирующий эффект. Чтобы улучшить вкус советского чая, к нему добавляли лимон, если удавалось его достать, или варенье. Нередко чай пили также с молоком.

Гранатовый сок

Если очень повезет, в овощном магазине можно было раздобыть трехлитровую банку гранатового сока. Это действительно достаточно полезный напиток, ведь он содержит много витаминов и микроэлементов и при правильном употреблении способствует улучшению пищеварения. С кофе его роднит насыщенность вкуса и определенная терпкость. Но он не бодрит, ведь не содержит кофеина.

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