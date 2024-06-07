Идеальное решение: простая хитрость поможет отстирать самые грязные белые вещи

Белые вещи подходят каждому, ведь придают стиля и элегантности любому образу. Однако они требуют особого внимания и ухода, потому что даже незначительные пятна могут испортить их внешний вид.

Обычно люди просто отказываются от ношения своих белых вещей из-за того, что со временем они перестают излучать чистоту и свежесть. Но Express поделился методом стирки, который поможет спасти вашу любимую одежду.

Кажется, что лучшим решением для отстирования белых вещей является отбеливатель, но это не так. Агрессивные компоненты могут ослабить волокна ткани, из-за чего она станет более тонкой, хрупкой и изношенной.

К счастью, существует естественный способ отбеливания, не требующий ни слишком много времени, ни дополнительных средств для стирки. Вероятно, ключевой элемент лайфхака уже есть на вашей кухне.

Как отбелить вещи без отбеливателя

Одной из самых эффективных и одновременно простейших уловок для эффективной стирки ваших любимых белых вещей является использование обычной пищевой соды. Благодаря мягким абразивным свойствам, она может размягчить грязь, пыль и поможет справиться с большинством загрязнений.

Кроме того, щелочная природа соды повышает эффективность стирального порошка. Благодаря этому можно вернуть белизну даже белым носкам, которые, как правило, становятся серыми уже после нескольких носок.

Ручная стирка

Если вам нужно отбелить небольшое количество вещей и вы хотите контролировать результат, то налейте в какую-то емкость теплую воду и добавьте туда стиральный порошок и небольшое количество пищевой соды. Дайте тканям пропитаться раствором и используйте стиральную доску, чтобы потереть об нее вещи и удалить с них грязь.

Машинная стирка

Если у вас нет времени или желания стирать вручную, просто замочите белые вещи в растворе порошка и соды по крайней мере на 30 минут, а затем отправьте их в стиральную машину. Можно использовать любой режим стирки, главное учитывайте тип тканей.

Также, если загрязнения на ваш взгляд очень устойчивы, то можно замочить белое нижнее белье на ночь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что можно очистить стиральным порошком, кроме одежды.

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