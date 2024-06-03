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Не только одежда: что можно почистить в доме стиральным порошком

Анна Онищенко
Rest
2 минуты
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Не только одежда: что можно почистить в доме стиральным порошком

Стиральный порошок – одно из наиболее используемых бытовых средств. Он создан для стирки, но его составляющие имеют потенциал для очистки и других мест в доме.

В состав стиральных порошков входят энзимы и поверхностно-активные вещества, что делает их универсальными моющими средствами. О том, для чего именно их можно использовать, рассказал Better Homes & Gardens.

Ковер и обивка

Жидкий стиральный порошок – это спасение для ковров и обивки. Он поможет избавиться от пятен от еды, напитков, карандашей и грязи от домашних животных.

Просто разведите 1 чайную ложку средства в небольшой миске с водой, смочите в растворе тряпку и потрите пятна. Затем хорошо промойте тряпку под проточной водой и удалите остатки моющего средства, чтобы участок не окислился и не потемнел со временем.

Не только одежда: что можно почистить в доме стиральным порошком

Уличная мебель

Все типы уличной мебели, от пластиковой до тканевой, можно чистить разведенным средством для стирки. Смочите тряпку или щетку в растворе из воды и порошка и избавьтесь от всей грязи, пыли и плесени.

Бетон и другие уличные поверхности

Используйте концентрированный жидкий стиральный порошок для удаления масляных пятен с подъездной дорожки, гаража или других уличных поверхностей. Налейте небольшое количество жидкого стирального порошка прямо на пятно и потрите его щеткой с жесткой щетиной. Оставьте это все на 15-20 минут, затем промойте участок водой.

Детские игрушки

Замочите детские игрушки из жесткого пластика в растворе стирального порошка и теплой воды, чтобы удалить грязь и бактерии. Также вы можете постирать с помощью этого раствора и мягкие игрушки.

Ванна

Ингредиенты стирального порошка, предназначенные для удаления биологических загрязнений, таких как пот или кожный жир. Именно поэтому он является эффективным чистящим средством для ванны.

Не только одежда: что можно почистить в доме стиральным порошком

Стоки

Вы можете прочистить любые стоки и дренажные каналы с помощью стирального порошка и горячей воды. Просто налейте в канализацию 1/4 стакана жидкого стирального порошка, подождите 15-20 минут, а затем осторожно вылейте туда очень горячую воду.

Посуда

Если у вас кончилось средство для мытья посуды, это не повод оставлять свои тарелки и сковороды грязными. Используйте жидкое стиральное средство, чтобы эффективно удалить остатки пищи. Но помните, что стиральный порошок концентрированнее, чем средства для мытья посуды, поэтому вам понадобится совсем небольшое количество.

Руки

Как и средство для мытья посуды, мыло для рук можно заменить жидким стиральным порошком.

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