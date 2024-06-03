Не только одежда: что можно почистить в доме стиральным порошком

Стиральный порошок – одно из наиболее используемых бытовых средств. Он создан для стирки, но его составляющие имеют потенциал для очистки и других мест в доме.

В состав стиральных порошков входят энзимы и поверхностно-активные вещества, что делает их универсальными моющими средствами. О том, для чего именно их можно использовать, рассказал Better Homes & Gardens.

Ковер и обивка

Жидкий стиральный порошок – это спасение для ковров и обивки. Он поможет избавиться от пятен от еды, напитков, карандашей и грязи от домашних животных.

Просто разведите 1 чайную ложку средства в небольшой миске с водой, смочите в растворе тряпку и потрите пятна. Затем хорошо промойте тряпку под проточной водой и удалите остатки моющего средства, чтобы участок не окислился и не потемнел со временем.

Уличная мебель

Все типы уличной мебели, от пластиковой до тканевой, можно чистить разведенным средством для стирки. Смочите тряпку или щетку в растворе из воды и порошка и избавьтесь от всей грязи, пыли и плесени.

Бетон и другие уличные поверхности

Используйте концентрированный жидкий стиральный порошок для удаления масляных пятен с подъездной дорожки, гаража или других уличных поверхностей. Налейте небольшое количество жидкого стирального порошка прямо на пятно и потрите его щеткой с жесткой щетиной. Оставьте это все на 15-20 минут, затем промойте участок водой.

Детские игрушки

Замочите детские игрушки из жесткого пластика в растворе стирального порошка и теплой воды, чтобы удалить грязь и бактерии. Также вы можете постирать с помощью этого раствора и мягкие игрушки.

Ванна

Ингредиенты стирального порошка, предназначенные для удаления биологических загрязнений, таких как пот или кожный жир. Именно поэтому он является эффективным чистящим средством для ванны.

Стоки

Вы можете прочистить любые стоки и дренажные каналы с помощью стирального порошка и горячей воды. Просто налейте в канализацию 1/4 стакана жидкого стирального порошка, подождите 15-20 минут, а затем осторожно вылейте туда очень горячую воду.

Посуда

Если у вас кончилось средство для мытья посуды, это не повод оставлять свои тарелки и сковороды грязными. Используйте жидкое стиральное средство, чтобы эффективно удалить остатки пищи. Но помните, что стиральный порошок концентрированнее, чем средства для мытья посуды, поэтому вам понадобится совсем небольшое количество.

Руки

Как и средство для мытья посуды, мыло для рук можно заменить жидким стиральным порошком.

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