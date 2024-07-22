Идеальный вариант для дачи: как правильно ухаживать за мальвами

Мальва – одно из лучших садовых растений. Эти цветущие гиганты могут достигать 1,5 метров в высоту, а стебли дают сотни блюдцеобразных бутонов, цветение которых длится с весны до первых заморозков.

Мальвы легко вырастить из семян. Эти цветы являются идеальным выбором даже для начинающих садоводов. Флористы говорят, что мальвам не нужно много удобрений, однако периодические подкормки помогут продлить цветение.

Мальвы лучше растут на солнечных участках. Садоводы советуют отказаться от использования удобрений, когда в них нет необходимости, поскольку чрезмерная подкормка может нанести растениям значительный вред. Однако есть некоторые случаи, когда это может продлить цветение.

"Для мальв в первый год высадки стоит добавить немного полезных веществ в почву", – отметил Дрю Суэйнстон, профессиональный садовник и редактор Homes & Gardens.

Лучше всего это делать весной с помощью хорошего покрытия мульчей или путем разбрызгивания удобрений с медленным высвобождением.

Мальвы, цветущие на второй год, независимо от того, выращиваются ли они в горшках или на бордюрах, Суэйнстон рекомендует подкармливать в течение вегетационного периода, поскольку это может помочь продлить цветение. Регулярное внесение небольшого количества удобрений с весны до осени будет способствовать появлению дополнительных цветочных стеблей.

Использование удобрений с медленным высвобождением поможет удобрять растения в течение длительного периода. Флористы советуют смешать небольшую пригоршню гранул со свежей почвой при весенней высадке.

Для многолетних растений лучше использовать удобрение с высоким содержанием фосфора.

Хотя мульчирование можно проводить в любое время года, лучше всего это делать осенью или зимой, во время обрезки или удаления отцветших растений.

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