Их вырастило советское общество: истории маньяков в СССР

Воспитанием советского человека занимались не только родители, но и школа, пионерские организации и массовая пропаганда. Это все определенно влияло на сознание каждого гражданина.

Несмотря на все попытки построить идеальное общество, темные стороны человеческой природы не редко прорывались на поверхность. О маньяках и серийных убийцах, чей ужасный след навсегда остался в советской истории, рассказывает белорусский блоггер и исследователь СССР Максим Мирович.

Иногда от пожилых людей можно услышать мнение о том, что союз был самой безопасной и стабильной страной в мире. Но на самом деле это не так, а подобное впечатление могло сложиться из-за тотального умалчивания правды.

В середине 1980-х годов СССР находился на 5-м месте по количеству убийств на душу населения среди всех других стран. Кроме того, в союзе происходило в 4 раза больше самоубийств, чем в Западной Европе, а также были высокие показатели курения, алкоголизма, разводов, абортов, изнасилований и т.д.

В советских СМИ никогда не рассказывали ни об этом всем, ни о жестоких маньяках, орудовавших на улицах городов. А власти иногда или слишком безответственно относились к их задержанию, или даже подталкивали людей к совершению преступлений.

Владимир Йонесян по прозвищу "Мосгаз"

Этот человек считается одним из первых серийных убийц в СССР. Свое прозвище "Мосгаз" он получил из-за того, что приходил к своим жертвам, представляясь работником ЖЭКа или контролером из Мосгаза. Его преступления не удалось скрыть даже тогда, поскольку он орудовал в Москве, а не где-нибудь в провинциях. До того как его поймали и казнили, он успел убить 6 человек.

Йонесян учился в музыкальном училище и был очень талантливым студентом. Но, по одной из версий, будущий убийца получил срок за "уклонение от воинского долга" и попал в лагерь, где, вероятно, и потерял здравый ум.

Чикатило

Андрей Чикатило – это, пожалуй, самый известный из всех советских маньяков, за все время своих злодеяний успевший жестоко убить 53 человека. До ареста Чикатило советская милиция арестовала несколько человек. Один из задержанных под пыткой даже признался в чужих убийствах и был расстрелян.

Однако если погрузиться в биографию этого маньяка, то становится очевидно, почему он стал таким. Чикатило родился в 1936 году в Украине. Его дед был раскулачен, а отца, попавшего в плен, репрессировали и отправили в лагерь. Брата будущего убийцы съели во время Голодомора, чем неоднократно пугала юного Чикатило его мать. Конечно, это никоим образом не оправдывает убийцу, но дает лучше понять, как советская оккупация влияла на сознание и ум своих жертв.

Геннадий Михасевич

Геннадий Михасевич также известен как белорусский маньяк и витебский душитель. За 12 лет своих злодеяний он убил 36 женщин.

Со стороны Михасевич казался примерным советским человеком. Он не пил, не курил, имел семью и активно участвовал в общественной жизни. Его часто ставили в пример другим, что и повлияло на то, что правоохранители по его делу арестовали и пытали 14 невинных людей. В конце концов один из подозреваемых был расстрелян, другой пытался уйти из жизни, третий отсидел 10 лет, а четвертый после 6-летнего срока остался инвалидом.

Также можно вспомнить о Николае Гридягине, душителе девушек, насильнике и серийном убийце Борисе Гусакове и Анатолии Словке, который был в КПСС и имел титул "заслуженного учителя РСФС". И это лишь самые громкие из многочисленных случаев серийных убийств, рассекреченных после развала СССР.

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