'Ілля' или 'Ілле': как правильно склоняется имя

То, что вызывает немало сложностей даже у носителей украинского языка – это склонение. Как правило, большинство вопросов возникает, когда дело касается имен.

В Украине есть одно популярное имя – "Ілля". О том, как правильно его склонять, рассказывает OBOZ.UA.

Имя "Ілля" произошло из древнерусской мифологии. Так называли покровителя грома и неба. Впоследствии оно распространилось и стало активно использоваться и среди христиан.

Как правильно спрягать имя "Ілля"

Украинское имя "Ілля" – мужского рода, имеет окончание -а(-я) в именительном падеже, единственного числа и принадлежит к мягкой группе. Поэтому его нужно склонять, как существительное І формы спряжения.

Родительний/дательный/местный – "Іллі"

В родовом, дательном и местном падежах единственного числа существительные первого склонения мягкой и смешанной групп имеют окончание -і (после гласного, мягкого знака и апострофа имеют -ї), например:

Сьогодні немає Іллі;

Передайте це будь-ласка Іллі;

Цей одяг гарно сів на Іллі.

Винительный – "Іллю"

В винительном падеже единственного числа существительные первого склонения твердой и смешанной групп имеют окончание -у, мягкой – -ю, например:

Когось не вистачає, я піду покличу Іллю.

Творительный – "Іллею"

В творительном падеже единственного числа существительные первого склонения твердой группы имеют окончание -ою, мягкой и смешанной групп – -ею, после гласной, мягкого знака и апострофа – -єю, например:

На тому заході ми були разом з Іллєю.

"Кличний – "Ілле"

Языковед Екатерина Городенская рассказала, что еще с 90-х годов ХХ ст. действующее на то время правописание подавало форму "кличного" падежа имени "Ілля" с окончанием -е. Однако в 2012 году появилась форма "Іллє".

В древности во всех падежных формах существительное "Ілля" имело удлиненный мягкий согласный звук [л′:], мягкость которого на письме передавали буквами я, и, ю, є. Поэтому историческая форма должна содержать букву – є.

Но согласно новому правописанию от 2019 года, в "кличному" падеже единственного числа существительные первого склонения имеют окончание -о, -є, -е, -ю. Окончание -е приобретают существительные мягкой и смешанной групп, -є – существительные мягкой группы после гласного, мягкого знака и апострофа, например:

Ілле, підійди до мене якнайшвидше.

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