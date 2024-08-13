История циклична: как в СССР уничтожали церковь и почему вспомнили Бога в 1941 году

Об СССР часто говорят, что это была страна воинствующего атеизма, где с религией беспощадно боролись. Но на самом деле все было гораздо сложнее – советское государство не сторонилось использовать церковь в своих целях.

OBOZ.UA напоминает факты из истории Союза от создания Страны Совета и до принятия в 1990 году закона "О свободе вероисповеданий". За это время положение церкви менялось не раз.

Начало СССР и активное богоборство

Когда в 1917 году к власти пришли большевики, они сразу же начали беспощадную борьбу с церковью. Духовенство было воспитано в традициях Российской империи и не разделяли идеологию новой власти. Поэтому со священниками и религией расправлялись очень категорично.

Так 23 января 1918 г. был выпущен декрет об отделении государства от религии. Этим документом церковь лишали статуса юридического лица, а также права на владение собственностью и права преподавать Закон Божий. Следить за выполнением этих норм и подавлять сопротивление со стороны несогласных доверили специально созданному восьмому отделу Наркомата юстиции.

Гражданам начали читать лекции об атеизме и параллельно применять репрессивные меры. Так за окрашивание яиц на Пасху человека могли исключить из колхоза и лишить работы. Чтобы отвлекать людей от празднования религиозных праздников, устраивали субботники, демонстрации, спортивные состязания и т.д. С 1922 года начали издавать еженедельную газету "Безбожник" атеистической направленности.

Особые притеснения испытывали священники. Доходило до арестов и расстрелов – советская власть не терпела того, что духовенство имело большой авторитет среди народа. При этом освобожденные от основного назначения церкви переделывали в общественные или технические помещения или сносили.

Сталинские репрессии

В эпоху сталинизма гонения на церковь приобрели особый размах. Отмечание антипраздников стало обязательным. К примеру, Рождество заменили светским Новым годом. Людей социализировали вместо церковных служб альтернативными мерами, как партийное собрание, даже мертвого Ленина положили в мавзолее, словно воспроизводя христианский культ святых мощей. Фактически, идеология марксизма начала приобретать черты религиозного культа. "Марксизм – это религия класса... То, что мы пишем себе, – это обязательно народу. Это для него символ веры!", — писал Сталин в подтверждение этого тезиса.

Однако давление пришлось ослабить из-за начала немецко-советской войны в июне 1941 года. У СССР появился внешний враг в виде гитлеровской Германии, к тому же вера помогала поднимать боевой дух многих солдат.

В 1943 году в Союз прибыла делегация англиканской церкви. Власти приняли ее на самом высоком уровне, чтобы снять с себя обвинения в чрезмерной жестокости к религии. По протоколу встречать таких почетных гостей должно было высшее руководство РПЦ. Поэтому в Союзе срочно избрали патриарха. После войны некоторые послабления относительно религии в стране остались.

Более поздние годы – Хрущев и Брежнев

Придя на смену Сталину, новый генсек Никита Хрущев возобновил притеснения церкви. Новая волна борьбы с религией началась в 1958 году. В СССР начали закрывать монастыри, запретили паломничество в святые места. Часто религиозные места уничтожались вместе с реликвиями и ценностями. Так было утрачено немало культурных ценностей.

Активно власть работала с молодежью, чтобы убедить ее придерживаться атеистических взглядов. Однако вместо этого получила волну незаурядного интереса к запретному плоду. Молодые люди тайком крестили детей, в семейном кругу отмечали праздники.

С приходом к власти Леонида Брежнева государство снова изменило отношение к церкви. Ее стали использовать для продвижения своих идей. Большинство священников были завербованы КГБ.

Эта практика не прекратилась с развалом СССР. В то время как в большинстве бывших союзных республик государство действительно пыталось отмежеваться от церкви, в России РПЦ стала органом пропаганды. Сейчас российские священники служат службы, на которых прославляют войну против Украины и освящают оружие, которым оккупационная армия атакует украинскую землю.

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