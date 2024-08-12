Назад в СССР: почему россияне продолжают грезить жизнью в стране 'советов'

Никто так не ностальгирует по советскому периоду, как российские "ватники". Вряд ли вы найдете в других странах, когда-то входивших в состав СССР, столько безудержно желающих вернуть "совок". А россиян хлебом не корми, дай вспомнить, какой "светлой и прекрасной" была жизнь в эпоху коммунизма.

Почему русская душа так тянется назад в прошлое? Еще и в прошлое, которое адекватные люди вспоминают со страхом и грустью, но точно не с ностальгией. Блогер Максим Мирович пытался найти ответы на эти вопросы.

Плохое качество продуктов

Самая простая и очевидная причина – в плохом качестве продуктов. Возможно, крупные города, вроде Москвы, Петербурга или Смоленска, в этом вопросе не репрезентативны. Россияне массово жалуются на "порошковое" молоко, сыр, больше похожий на парафин, жидкую сметану, которая даже не имеет характерного привкуса и т.д.

В Украине, странах Балтии и других бывших советских республиках ситуация с этим в разы лучше. Повсюду, кроме России, очень хорошее качество местных продуктов. Поэтому многие россияне с теплотой вспоминают советские годы, считая, что еда тогда была лучше.

Работа и моногорода

Во времена СССР в России появились так называемые моногорода. Фактически было одно или несколько крупных предприятий, вокруг которых строилась инфраструктура: общежития, школы, детсады. Обычно это были предприятия добывающей или перерабатывающей отраслей или энергетические гиганты.

Закрытие этих предприятий совпало по времени с эпохой распада СССР и бурными 90-ми. Уровень безработных в разы вырос – старые предприятия закрывались, а новых не появилось. Особенно критической была ситуация в России – там моногорода часто обустраивали в отдаленной безлюдной местности с суровым климатом. Вместо того чтобы приспосабливаться к новым рыночным условиям и возможностям, россияне после закрытия заводов пошли в массовый всероссийский запой, из которого не могут выйти до сих пор. А советскую так называемую стабильность вспоминают с ностальгией.

Плохие дороги

Ситуация с дорогами в России катастрофическая. Все стандартно уже много лет: если на строительство что-то и выделяется из бюджета, то все разворовывается на разных этапах. Максимум на что хватает остальных – на ямочный ремонт или засыпание ям битым кирпичом.

Потеря статуса "почетных профессий"

Опять же возвращаемся к 90-м и закрытию заводов. "Официально богатых" людей в СССР не было, все были "равны", причем партийная номенклатура (как за Оурэллом) – "чуть равнее". Была и своя статусность и иерархия. "Статусной и престижной" считалась работа на разных закрытых предприятиях и в моногородах. СССР распался, заводы закрылись, россияне создали культ счастливой "совковой" жизни, которым продолжают кормить уже не одно поколение "ватной" молодежи.

Желание жить в "великой империи"

Наверное, еще при Петре I и Екатерине россиянам нравилось жить под чьей-то сильной авторитарной рукой. Народу с довольно паразитическим и инертным менталитетом было важно чувствовать себя принадлежащими к какой-то великой империи. На сопротивление злу и диктатуре они просто не способны. Россиянам на генетическом уровне нравится быть частью так называемой "империи", которая что-то кому-то (неважно, что и кому) всегда пытается доказать на международной арене.

СССР, как и Россия, – страна голода и ракет. Им важно запустить в космос что-то большое и грандиозное, терроризировать мирное население соседней страны всеми видами оружия, а то, что простые россияне не имеют дома канализации – это не так важно. Главное же – быть гражданином "великой и могучей", испытывать пренебрежение и постоянную ненависть ко всему остальному цивилизованному миру. А превосходство, вероятно, лучше чувствуется, балансируя над выгребной ямой.

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