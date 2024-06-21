Избавьтесь от запаха и плесени: как правильно чистить стиральную машину

Стиральная машина – одно из главных бытовых устройств в нашем доме. Но во время стирки она может сталкиваться с накоплением известкового налета и развитием плесени внутри механизма. В результате вы получите пониженную эффективность прибора и неприятный запах из барабана.

Чтобы избежать этого, стиралку нужно регулярно чистить. Но делать это тоже необходимо правильно. OBOZ.UA рассказывает, как ухаживать за прибором так, чтобы он прослужил вам дольше и всегда был в хорошем состоянии.

Как чистить стиралку

Начните с того, что откройте дверцу и проверьте, нет ли внутри машины признаков видимого мусора, таких как волосы, твердые частицы, шерсть, ворс и т.д. Удалите все влажной тряпкой. Загляните под резиновую прокладку. Если вы видите засор и там, уберите его.

Смешайте в распылителе равные части белого уксуса и воды. Обработайте этой смесью прокладку и внутреннюю часть стиральной машины и протрите их сухой тканью. При необходимости потрите наиболее загрязненные части мягкой щеткой.

Теперь можно переходить к средству по уходу за стиральными машинами. Воспользуйтесь им в соответствии с инструкцией. Альтернативно можно добавить в барабан 2 стакана уксуса и запустить цикл подачи горячей воды.

Если вы заметили плесень в стиральной машине, вам понадобится отбеливатель, чтобы избавиться от нее. Потрите проблемное место старой зубной щеткой, смоченной в 10% растворе хлорного отбеливателя. Но прежде чем приступать к такой чистке, убедитесь, что полностью смыли все следы уксуса – эти вещества не должны контактировать друг с другом.

Как часто нужно производить чистку машины

Профилактический уход за прибором следует проводить по меньшей мере раз в месяц или после 30 циклов стирки. Для удобства составьте график, в котором отмечайте, сколько раз вы воспользовались стиральной машиной и когда приближается время для чистки.

Также не медлите с уходом, если вы начали ощущать неприятный запах от машины. Или если в приборе начала накапливаться грязь и вы замечаете ее на только что выстиранных вещах. От чистоты механизма зависит его эффективность, и это нужно учитывать.

Как поддерживать стиральную машину в чистоте

Чтобы прибор всегда оставался в хорошем состоянии, эксперты советуют соблюдать несколько правил его эксплуатации. Они помогут снизить количество уборок.

Держите внутренние поверхности сухими. После каждого использования машины протирайте барабан, лоток для порошка и уплотнитель. Это поможет предотвратить развитие плесени.

Оставляйте дверцу открытой. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха внутри механизма и поможет полностью просушить устройство.

Очищайте фильтр и дозатор. Регулярная очистка фильтра и дозатора моющих средств помогает предотвратить накопление остатков мыла и появление неприятных запахов.

Следуйте инструкциям по дозировке порошка. Использование чрезмерного количества порошка или геля приводит к накоплению остатков мыла, что вызывает неприятный запах.

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